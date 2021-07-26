Çocukluk çağında ortaya çıkıyor! Uzman isim açıkladı: İşte korunmanın yolları…
"İnsanların en sık bulaşıcı hastalıklara yakalandıkları dönem çocukluk dönemidir. Çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklarla başa çıkmanın en etkili yolu, düzenli olarak aşılarını yaptırmaktır." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda sık görülen bulaşıcı hastalıkları sıraladı.
Haber: Kısmet Zeynep Akbaş
Giriş Tarihi: 26.07.2021 10:11
Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 10:12
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Çocukluk çağının hastalıkları, basit hastalıklar değildir; olası komplikasyon ve ciddi sonuçları olan enfeksiyonlardır. Fakat çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardan hepsinin olmasa da çoğunun etkili aşıları vardır." dedi
İŞTE ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BULAŞICI HASTALIKLAR:
Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda sık görülen bulaşıcı hastalıkları şöyle sıraladı;
KIZAMIK:
- Virüslerin neden olduğu akut, bulaşıcı ve döküntülü bir solunum yolu enfeksiyonudur. Kış ve ilkbahar aylarında daha sık görülür. Solunum yoluyla ve hapşırma yoluyla bulaşma olur.
- Aşılanmamış ya da hastalığı geçirmemiş herkese bulaşabilir.
- Bulaşıcılık döküntü başlamadan 2 gün önce başlar ve döküntü kaybolduktan 4 gün sonra devam eder. Kuluçka süresi 8-12 gündür.
- Ateş, burun akıntısı, gözlerde sulanma, öksürük başlangıç belirtileridir. 2-3 gün sonra yüzden başlayıp vücuda yayılan kırmızı döküntüler ve ağız içinde beyaz lekeler görülür.
- Hastalık ortalama 7–10 gün sürer. Orta kulak iltihabı, zatürre ve beyin iltihabına ilerleyebilir. Korunma aşı yoluyla ve hasta kişilerle temasın önlenmesiyle olur. Tedavi bulgulara yöneliktir. Ateş düşürücüler, ılık banyo, loş ortamda dinlenme ve bol sıvı verilmesi uygundur.
KIZAMIKÇIK:
- Etkeni rubella virüsüdür.
- Kış ve ilkbahar aylarında daha sıktır.
- Damlacık yoluyla bulaşır.
- Bulaşma süresi döküntü başlamadan 7-10 gün önce ve döküntüden 7 gün sonra devam eder. Kuluçka süresi 15-20 gündür.
- Genellikle hafif seyirli bir hastalıktır. Hafif ateş, boyundaki lenf bezlerinde şişlik ile başlar, yüz ve vücuda yayılan küçük pembemsi döküntüler görülür. Hastalık 2-4 gün kadar sürer.
- Tedaviye genellikle gerek yoktur.
- Korunma aşı ve temasın önlenmesiyle sağlanır.
- Aşılanmamış ve hastalığı geçirmemiş hamile kadınlara bulaşırsa fetüs için ciddi riskler yaratır. Böyle durumlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır.
BOĞMACA:
- Boğmaca, akciğerler ve hava yollarında görülen yüksek bulaşıcılığa sahip bir bakteri enfeksiyonudur.
- Kış ve ilkbaharda görülür.
- Genellikle 1 yaşın altındaki bebeklerde daha sık görülür.
- Damlacık yoluyla bulaşır.
- Kuluçka süresi 7-10 gündür. Hastalık ise 6 hafta kadar sürebilir.
- Başlangıçta kuru öksürük, hafif ateş gibi bulgular vardır. 1-2 hafta sonra öksürük şiddetlenir; arada hiç soluk almadan patlar gibi öksürür ve kalın bir balgam çıkarılabilir. Öksürük sırasında gözler kızarır, yüzde kızarma veya morarma görülebilir, terleme ve aşırı yorgunluk olur. Bu dönem 1-2 hafta sürer, iyileşme döneminde bu bulgular hafifler ve zamanla kaybolur.
- Tanı ve tedavi için doktora başvurmak gerekir.
- Bebeklerde hastaneye yatma, antibiyotik tedavisi, oksijen tedavisi ve ortamın nemlendirilmesi, mukus aspirasyonu gibi tedaviler uygulanır.
- Aşı ile korunulabilir.
- Kulak iltihabı, zatürre, havale gibi komplikasyonlar görülebilir. Özellikle bebeklerde hayati tehlike yaratabilir.