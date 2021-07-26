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Çocukluk çağında ortaya çıkıyor! Uzman isim açıkladı: İşte korunmanın yolları…

"İnsanların en sık bulaşıcı hastalıklara yakalandıkları dönem çocukluk dönemidir. Çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklarla başa çıkmanın en etkili yolu, düzenli olarak aşılarını yaptırmaktır." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda sık görülen bulaşıcı hastalıkları sıraladı.

Haber: Kısmet Zeynep Akbaş

Giriş Tarihi: 26.07.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 10:12 PAYLAŞ