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Roza Sağlık
Çok faydalı diye kullandığınız vitaminde büyük tehlike! Hücrelerinizi parçalıyor, tümörü tetikliyor
Çok faydalı diye kullandığınız vitaminde büyük tehlike! Hücrelerinizi parçalıyor, tümörü tetikliyor
Besin takviyeleri, genellikle sağlığı iyileştirmeye çalışırken en çok başvurulan yollardan biri. Fakat besin takviyeleriyle ilişkili soru işaretleri hala devam ediyor. Yapılan çalışmalardan biri, bu küçük takviyelerin, kanser riskini artırabileceğine dair önemli kanıtlar elde etti.
Giriş Tarihi: 08.09.2022 08:39
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 08:43