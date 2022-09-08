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Çok faydalı diye kullandığınız vitaminde büyük tehlike! Hücrelerinizi parçalıyor, tümörü tetikliyor

Besin takviyeleri, genellikle sağlığı iyileştirmeye çalışırken en çok başvurulan yollardan biri. Fakat besin takviyeleriyle ilişkili soru işaretleri hala devam ediyor. Yapılan çalışmalardan biri, bu küçük takviyelerin, kanser riskini artırabileceğine dair önemli kanıtlar elde etti.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 08:43
Çok faydalı diye kullandığınız vitaminde büyük tehlike! Hücrelerinizi parçalıyor, tümörü tetikliyor

Vitamin ve mineral takviyeleri, tüm dünyada büyük satış rakamlarına sahip. Bu nedenle doğru tüketimi de büyük önem taşıyor. Fakat bilimsel olarak doğru olmayan bir tüketim şekli ve kontrolsüz kullanımı büyük sağlık sorunlarına neden olabilir.

Çok faydalı diye kullandığınız vitaminde büyük tehlike! Hücrelerinizi parçalıyor, tümörü tetikliyor

Journal of National Cancer Enstitute'te yayınlanan bir araştırmaya göre; E vitamini ve selenyum takviyelerinin kontrolsüz kullanımı, kanser riskini artırabilir.

Çok faydalı diye kullandığınız vitaminde büyük tehlike! Hücrelerinizi parçalıyor, tümörü tetikliyor

E vitamini, sağlıklı cilt ve gözlerine korunmasına ve bağışıklığın güçlendirilmesine yardımcıolurken, selenyum güçlü antioksidan özellikleri sunar.

Çok faydalı diye kullandığınız vitaminde büyük tehlike! Hücrelerinizi parçalıyor, tümörü tetikliyor

Dört farklı gruba ayrılmış olan 35.000 erkek üzerinde yapılan araştırmada, E vitamini ve selenyum tüketimi incelendi. Katılımcılar, E vitamini, selenyum, plasebo ya da bunların bir arada bulunduğu bir karışım tüketiyordu.

Çok faydalı diye kullandığınız vitaminde büyük tehlike! Hücrelerinizi parçalıyor, tümörü tetikliyor

Araştırma, E vitamininin düşük selenyum düzeyine sahip erkeklerde düşük dereceli ve yüksek dereceli prostat kanseri riskini sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 46 artırdığını ileri sürdü.

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