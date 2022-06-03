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Çok sağlıklı diye her gün yiyoruz! Tehlikesi büyük: Kandaki şeker oranını tavan yaptırıyor

Diyabet, vücutta kan şekeri seviyelerini yönetmekte sorun yaşandığında ortaya çıkar. Diyabetin tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki şekli bulunuyor. Diyet, diyabetin yönetiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle doğru beslenme sistemi büyük bir önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:28
Çok sağlıklı diye her gün yiyoruz! Tehlikesi büyük: Kandaki şeker oranını tavan yaptırıyor

Tip 1 diyabet, vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırması ve yok etmesi ile ilişkilidir. Vücut yeterince insülin üretemediğinde veya vücut hücreleri insüline tepki vermediğinde tip iki diyabet ortaya çıkar. Tip 2, vakaların %90'ını oluşturan en yaygın diyabet şeklidir.

Çok sağlıklı diye her gün yiyoruz! Tehlikesi büyük: Kandaki şeker oranını tavan yaptırıyor

Beslenme sistemi, tip 2 diyabette oldukça önemlidir. Bir arabaya ya da bilgisayara yakıt veya program yüklemeye benzeyen bu durum, doğru programı yüklemek olumlu bir tepkiye, yanlış program ise olumsuz tepkiye yol açacaktır.

Çok sağlıklı diye her gün yiyoruz! Tehlikesi büyük: Kandaki şeker oranını tavan yaptırıyor

Aynı şekilde gıdalar, kişinin şeker hastalığını olumlu etkilerken bazıları olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte, sadece yiyeceğin ne zaman tüketildiği ile ilgili değil, nasıl ve ne zaman yenildiği de önemlidir.

Çok sağlıklı diye her gün yiyoruz! Tehlikesi büyük: Kandaki şeker oranını tavan yaptırıyor

Charity Diabetes adlı bir İngiliz kuruluş; meyve tüketiminin gün boyunca doğru olmasına dikkat edilmelidir. Bu sayede tek seferde çok fazla karbonhidrat tüketilmesine gerek kalmaz. Bu durum ise yemekten sonra kan şekeri düzeylerini etkileyebilir.

Çok sağlıklı diye her gün yiyoruz! Tehlikesi büyük: Kandaki şeker oranını tavan yaptırıyor

Bazı gıdalar glikoz kontrolü açısından diğerlerinden daha iyidir. Ayrıca, porsiyonlara da bağlıdır. Diabetes UK, meyve suyu ve smoothielerden kaçınılması veya en azından azaltılması gerektiği konusunda uyardı.

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