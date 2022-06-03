Roza Galeri Roza Sağlık Çok sağlıklı diye her gün yiyoruz! Tehlikesi büyük: Kandaki şeker oranını tavan yaptırıyor

Çok sağlıklı diye her gün yiyoruz! Tehlikesi büyük: Kandaki şeker oranını tavan yaptırıyor

Diyabet, vücutta kan şekeri seviyelerini yönetmekte sorun yaşandığında ortaya çıkar. Diyabetin tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki şekli bulunuyor. Diyet, diyabetin yönetiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle doğru beslenme sistemi büyük bir önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:28