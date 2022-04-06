Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

PATATES CİPSİ

Patates cipsinin sağlıklı beslenme planının dostu olmadığı bir sır değil. Kalorisi, yağı ve sodyumu yüksektir ve sadece bir porsiyondan sonra yemeyi bırakmak da oldukça zordur. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet gereklidir; Amerikan Kalp Derneği, günde 2.300 miligramdan fazla (bir tam çay kaşığına eşdeğer) tuz tüketmenin yüksek tansiyon riskinizi artırabileceğini açıklıyor. Bu kardiyovasküler hastalık için ciddi bir risk faktörü.