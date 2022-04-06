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Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

Tüm dünyada ortaya çıkan ölümlerin %30 kadarının kalp hastalıklarından kaynaklandığı düşünülürken bu rakam ülkemizde yılda yaklaşık 200.000 civarı bir rakamda seyrediyor. Her 2,5 dakikada bir kişinin hayatını kalp rahatsızlığına bağlı olacak şekilde kaybettiği anlamına gelen bu durum; aslında önlenebilmesine rağmen doğru beslenmemek nedeniyle ölümlerin ortaya çıktığının önemli bir göstergesi. Bu nedenle kalp sağlığını korumak için doğru bir beslenme sistemine sahip olmak, hangi besinlerin tüketilmesinin daha doğru olduğunu ve nelerden uzak durulması gerektiğini bilmek oldlukça önemli. İşte asla tüketilmemesi gereken o yiyecekler..

Giriş Tarihi: 06.04.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:25
Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

Kolesterol ve kan basıncı seviyenizi büyük ölçüde iyileştirmek için atabileceğiniz ilk kolay adım, diyetinizi yenilemek. Renkli meyve ve sebzeler, lif açısından zengin kepekli tahıllar, az yağlı süt ürünleri, derisiz kümes hayvanları ve balık, fındık, baklagiller ve zeytinyağı gibi tropikal olmayan bitkisel yağlarla dolu bir diyet benimsemeye odaklanmak, hayatınızı uzatacaktır. Kalbe faydalı diyet lifi, omega-3'ler ve yağsız proteini daha fazla alırken, doymuş yağlar, trans yağların yanı sıra aşırı sodyum ve şekerden kaçınmanız gerekiyor. İşte hayatınızı tehdit eden yiyecekler…

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

KATI YAĞLAR

Katı yağ oda sıcaklığında sertleştiğinden, çoğunlukla zararlı doymuş yağlardan oluşur. Heart Foundation, doymuş yağdan alınan günlük kalorinin sadece %5'ini, keten yağında bulunanlar gibi çoklu doymamış yağlarla değiştirmenin, kalp hastalığı riskinizi %10 gibi etkileyici bir oranda azalttığını belirtiyor.

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

KEK

Ticari olarak pişirilen kekler yalnızca tekneler dolusu şeker içermekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel trans yağ kaynakları olan kısmen hidrojene yağlarla da hazırlanabilir. Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda yasaklanmış olsa da, bu yağları fırınlanmış ürünlerde ve birçok restoran gıdasında bulabilirsiniz.

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

PATATES CİPSİ

Patates cipsinin sağlıklı beslenme planının dostu olmadığı bir sır değil. Kalorisi, yağı ve sodyumu yüksektir ve sadece bir porsiyondan sonra yemeyi bırakmak da oldukça zordur. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet gereklidir; Amerikan Kalp Derneği, günde 2.300 miligramdan fazla (bir tam çay kaşığına eşdeğer) tuz tüketmenin yüksek tansiyon riskinizi artırabileceğini açıklıyor. Bu kardiyovasküler hastalık için ciddi bir risk faktörü.

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!

BARBEKÜ SOS

İsli tadı ile yediğiniz eti ve patatesi muhteşem bir lezzete taşıdığını düşündüğünüz barbekü sos, aslında büyük bir tehdit. İçeriğindeki yüksek orandaki şeker ile hem kilo alımını hem de buna bağlı olarak kalbinizi tehdit ediyor.

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