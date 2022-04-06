Çok sağlıklı diye yiyoruz ama... Kalp krizinin en büyük sebebi!
Tüm dünyada ortaya çıkan ölümlerin %30 kadarının kalp hastalıklarından kaynaklandığı düşünülürken bu rakam ülkemizde yılda yaklaşık 200.000 civarı bir rakamda seyrediyor. Her 2,5 dakikada bir kişinin hayatını kalp rahatsızlığına bağlı olacak şekilde kaybettiği anlamına gelen bu durum; aslında önlenebilmesine rağmen doğru beslenmemek nedeniyle ölümlerin ortaya çıktığının önemli bir göstergesi. Bu nedenle kalp sağlığını korumak için doğru bir beslenme sistemine sahip olmak, hangi besinlerin tüketilmesinin daha doğru olduğunu ve nelerden uzak durulması gerektiğini bilmek oldlukça önemli. İşte asla tüketilmemesi gereken o yiyecekler..
Giriş Tarihi: 06.04.2022 16:22
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:25