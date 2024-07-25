Çorbası da turşusu da şifa bombası! Günde yalnızca bir bardak tansiyonu dengelemeye yetiyor…

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, kalp hastalığı ilk sırada olmak üzere damar tıkanıklığı ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilmektedir. Ancak yüksek tansiyonu doktorunuzun kontrolünün yanı sıra düzenli ve doğal beslenme ile normal düzeylere indirecek yardımcı besinlerden birini öneriyorlar. İşte faydaları saymakla bitmeyen, yüksek tansiyonu 1 ayda normal seviyesine düşüren sebze suyu…