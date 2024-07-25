Roza Galeri Roza Sağlık Çorbası da turşusu da şifa bombası! Günde yalnızca bir bardak tansiyonu dengelemeye yetiyor…

Çorbası da turşusu da şifa bombası! Günde yalnızca bir bardak tansiyonu dengelemeye yetiyor…

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, kalp hastalığı ilk sırada olmak üzere damar tıkanıklığı ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilmektedir. Ancak yüksek tansiyonu doktorunuzun kontrolünün yanı sıra düzenli ve doğal beslenme ile normal düzeylere indirecek yardımcı besinlerden birini öneriyorlar. İşte faydaları saymakla bitmeyen, yüksek tansiyonu 1 ayda normal seviyesine düşüren sebze suyu…

Giriş Tarihi: 25.07.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:39
Çorbası da turşusu da şifa bombası! Günde yalnızca bir bardak tansiyonu dengelemeye yetiyor…

Yüksek tansiyona sebep olan durumlar arasında yaşın ilerlemesi, obezite, genetik, fazla tuz tüketimi ve stres gibi çeşitli faktörler yer alır.

Çorbası da turşusu da şifa bombası! Günde yalnızca bir bardak tansiyonu dengelemeye yetiyor…

Kontrol edilmeyip önlem alınmadığı durumlarda ise yaşam kalitenizi olumsuz etkileyerek kalp, felç, damar tıkanıklığı, böbrek rahatsızlıkları ve beyin kanaması gibi ciddi problemlerle karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

Çorbası da turşusu da şifa bombası! Günde yalnızca bir bardak tansiyonu dengelemeye yetiyor…

Ancak uzmanların yapmış olduğu araştırmada, günde yaklaşık 250 ml'lik pancar suyu içmenin kan basıncını düşürdüğünü ve sadece dört haftada normal seviyelere ulaştırdığını gözlemlediler.

Çorbası da turşusu da şifa bombası! Günde yalnızca bir bardak tansiyonu dengelemeye yetiyor…

PANCARIN KAN BASINCI ÜZERİNDE ETKİSİ

Londra Kraliçe Mary Üniversitesi'ndeki araştırmacılar pancarın inorganik besin nitratları bakımından oldukça zengin olduğunu keşfettiler.

Çorbası da turşusu da şifa bombası! Günde yalnızca bir bardak tansiyonu dengelemeye yetiyor…

Bu nitratlar vücut tarafından nitrite, sonrasında ise nitrik okside dönüştürülür. Bu durum ise kan damarlarını gevşetir ve genişletir.

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