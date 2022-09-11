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Daha uzun bir yaşamın sırrı bu yiyecekte! Her gün bir adet tüketmek ömrünüze ömür katacak…
Daha uzun bir yaşamın sırrı bu yiyecekte! Her gün bir adet tüketmek ömrünüze ömür katacak…
Tükettiğimiz yiyeceklerin sağlığımız üzerinde olumlu etkileri olabileceği gibi aynı şekilde bazı hastalıklara da neden olabileceğinin hepimiz bilincindeyiz. Konu uzun yaşamın sırrı olduğunda da aynı şekilde yediğimiz bazı gıdalar bize yardımcı olabilir. Özellikle antioksidanlarla dolu, kolesterol seviyesini düşüren ve kan şekerini düzenleyen besinler çok daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmemize yardımcı olabilir.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 08:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 09:02