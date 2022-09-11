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Daha uzun bir yaşamın sırrı bu yiyecekte! Her gün bir adet tüketmek ömrünüze ömür katacak…

Tükettiğimiz yiyeceklerin sağlığımız üzerinde olumlu etkileri olabileceği gibi aynı şekilde bazı hastalıklara da neden olabileceğinin hepimiz bilincindeyiz. Konu uzun yaşamın sırrı olduğunda da aynı şekilde yediğimiz bazı gıdalar bize yardımcı olabilir. Özellikle antioksidanlarla dolu, kolesterol seviyesini düşüren ve kan şekerini düzenleyen besinler çok daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmemize yardımcı olabilir.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 09:02
Daha uzun bir yaşamın sırrı bu yiyecekte! Her gün bir adet tüketmek ömrünüze ömür katacak…

Önereceğimiz bu besinler, uzmanların çeşitli araştırmalar sonucunda sağlığınızı iyileştirmede ve daha uzun bir yaşam sürmede etkili olacağını açıkladığı tercihlerdir.

Daha uzun bir yaşamın sırrı bu yiyecekte! Her gün bir adet tüketmek ömrünüze ömür katacak…

YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

Ispanak, lahana, roka ve marul gibi yapraklı yeşillikler tüketebileceğimiz en sağlıklı yiyeceklerin başında gelir.

Daha uzun bir yaşamın sırrı bu yiyecekte! Her gün bir adet tüketmek ömrünüze ömür katacak…

William Paterson Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada , besin açısından en zengin ilk 15 ürün çeşidinin tümü yeşillikti.

Daha uzun bir yaşamın sırrı bu yiyecekte! Her gün bir adet tüketmek ömrünüze ömür katacak…

Bu yapraklı yeşillikler, hastalığa neden olan iltihaplanma ve kalp hastalığı ile mücadele etmek için sağlıklı bir diyetin temelini oluşturmaktadır.

Daha uzun bir yaşamın sırrı bu yiyecekte! Her gün bir adet tüketmek ömrünüze ömür katacak…

Günde en az bir porsiyon yeşil yapraklı sebzeler tüketen kişilerin, tüm kanser türlerine yakalanma riskini %8 oranında azalmaktadır.

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