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Dakikalar içinde bağırsaktaki düğümü çözüyor! Sindirim sistemine rahat bir nefes aldıran içecek... Etkisine inanamayacaksınız

Sindirim sisteminin düzenli çalışması, günlük yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra genel sağlığın da devamlılığını da sağlayan oldukça önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu noktada neler tükettiğiniz ise; sindiriminizi rahatlatacak ve kabızlığı bitirecek formülü sunuyor.

Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:31
Dakikalar içinde bağırsaktaki düğümü çözüyor! Sindirim sistemine rahat bir nefes aldıran içecek... Etkisine inanamayacaksınız

Yulaf ezmesinden karpuz suyuna kadar birbirinden farklı içecek alternatifleri kabızlığa karşı önleyici bir etki sunabilir. Fakat öncelikle doktora danışmanız gerekiyor. Böylece altta yatan herhangi bir sebebe karşı da önleyebilirsiniz.

Dakikalar içinde bağırsaktaki düğümü çözüyor! Sindirim sistemine rahat bir nefes aldıran içecek... Etkisine inanamayacaksınız

YULAF EZMESİ SUYU

Yulaf ezmesi, sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilecek iyi bir lif kaynağıdır. Yulaf ezmesi suyu yapmak için, 1 litre suya 1/2 bardak yulaf ekleyin ve kaynatın. Isıyı azaltın ve 10 dakika pişirin, sonra süzün. Yulaf ezmesi suyunu gün boyunca için.

Dakikalar içinde bağırsaktaki düğümü çözüyor! Sindirim sistemine rahat bir nefes aldıran içecek... Etkisine inanamayacaksınız

Yulaf ezmesi sindirim sistemindeki suyu bağlamaya yardımcı olan çözünür lif içerir. Bu, dışkıyı yumuşatmaya ve geçmesini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Dakikalar içinde bağırsaktaki düğümü çözüyor! Sindirim sistemine rahat bir nefes aldıran içecek... Etkisine inanamayacaksınız

Yulaf ezmesi, lifin yanı sıra sindirimi düzenlemeye yardımcı olan bir mineral olan magnezyum da içerir. Magnezyum, bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olabilecek sindirim sistemindeki kasları gevşetmeye yardımcı olur.

Dakikalar içinde bağırsaktaki düğümü çözüyor! Sindirim sistemine rahat bir nefes aldıran içecek... Etkisine inanamayacaksınız

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil kabızlık için doğal bir ilaçtır. Zencefil çayı yapmak için 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefili 1 bardak kaynar suya eklemeniz yeterlidir. 5 dakika demleyin, sonra süzün. Zencefil çayını günde 2-3 kez için.

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