Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...

Ulusal Sağlık Servisi'ne göre; her beş kişiden birinde görülen yüksek kolesterol, bu kişileri kalp hastalığı geliştirme riski altına alıyor. Dünyanın birçok yerinde en yaygın sorunlarından biri olan yüksek kolesterol, genellikle ilaçlar ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.