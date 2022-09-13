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Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...

Yüksek kolesterol ilerleyen dönemlerde yaşamı riske atabilecek noktalara dönüşebilir. Damarlardaki tıkanma sonucunda kalp krizi, felç veya beyin damarlarında ortaya çıkabilecek hayatı riske atan süreçlerle yaşam süresi büyük oranda kısalıyor. Bu durumu önlemek için ise bilim insanları, kolesterolü %40 oranında düşürebilme gücüne sahip meyveyi tüketmeyi öneriyor...

Giriş Tarihi: 13.09.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:00
Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...

Yüksek kolesterol fark edildiğinde bilim tarafından geliştirilen önemli tedaviler sayesinde doğru bir strateji izlenebiliyor. Aynı zamanda doğal gıdaların tüketiminin de önemli olduğu bu durumda kolesterol seviyeleri önemli oranda azaltılabilir.

Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...

Örneğin; yapılan çalışmalar, meyvelerden birinin doğru tüketildiğinde kolesterolü %40 oranında düşürdüğü tespit edildi.

Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...

Semptomların pek belli olmaması nedeniyle yüksek kolesterolü anlamak, oldukça zor olabilir. Fakat kolesterol oranı yükseldikçe komplikasyonlar da artış gösterebilir.

Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...

Bu duruma yol açan yağ molekülleri, atardamarlarda zararlı plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalık riskini artırabilir. Bir araştırma grubu ise turunçgil kabuklarında bulunan bileşiklerin kolesterol seviyelerini %40 kadar önemli ölçüde azaltabileceğini keşfetti.

Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...

Ulusal Sağlık Servisi'ne göre; her beş kişiden birinde görülen yüksek kolesterol, bu kişileri kalp hastalığı geliştirme riski altına alıyor. Dünyanın birçok yerinde en yaygın sorunlarından biri olan yüksek kolesterol, genellikle ilaçlar ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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