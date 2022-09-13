Roza
Galeri
Roza Sağlık
Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...
Damarlardaki tüm zehri söküp atıyor! Yağlanmayı %40 oranında düşürüyor: Bilimin mucize dediği o meyve...
Yüksek kolesterol ilerleyen dönemlerde yaşamı riske atabilecek noktalara dönüşebilir. Damarlardaki tıkanma sonucunda kalp krizi, felç veya beyin damarlarında ortaya çıkabilecek hayatı riske atan süreçlerle yaşam süresi büyük oranda kısalıyor. Bu durumu önlemek için ise bilim insanları, kolesterolü %40 oranında düşürebilme gücüne sahip meyveyi tüketmeyi öneriyor...
Giriş Tarihi: 13.09.2022 08:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:00