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Damarlarınızda tek bir zararlı madde bırakmıyor! Yaşam süresini uzattığı ispatlandı: Her sabah bir tane…

Düzenli beslenmeden bahsedildiğinde; birçok vitamin ve mineral konusunda dengeli alımın kilit nokta olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat bunların arasında öne çıkan potasyum, en önemli faktörlerden biri. Bu nedenle potasyum alımında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta; kalbinizi yenileyebilme gücüne sahip.

Giriş Tarihi: 18.09.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 08:23
Damarlarınızda tek bir zararlı madde bırakmıyor! Yaşam süresini uzattığı ispatlandı: Her sabah bir tane…

Yeni yapılan bir çalışma; kalp sağlığına büyük oranda fayda sağlayabilecek belirli bir yeme alışkanlığı olduğunu ve bunun potasyum açısından zengin besinler tüketmekle ilişkili olduğunu göstermiştir.

Damarlarınızda tek bir zararlı madde bırakmıyor! Yaşam süresini uzattığı ispatlandı: Her sabah bir tane…

Görünüşe göre; bir vücut sisteminde yeterli potasyum olması, tüketilen fazla sodyumun etkilerini azaltarak kan basıncını düşürebilir.

Damarlarınızda tek bir zararlı madde bırakmıyor! Yaşam süresini uzattığı ispatlandı: Her sabah bir tane…

European Heart Journal'da yayınlanan çalışmada , 1993 ve 1997 yılları arasında 24.963 katılımcı getirildi. O zamanlar, kadınlar için ortalama 58, erkekler için 59 olmak üzere, yaşları 40 ile 79 arasında değişiyordu.

Damarlarınızda tek bir zararlı madde bırakmıyor! Yaşam süresini uzattığı ispatlandı: Her sabah bir tane…

Çalışma, başlangıçta, belirli yaşam tarzı seçimleri hakkında bilgi veren ve ayrıca kan basınçları kaydını alan ve hem sodyum hem de potasyum seviyeleri idrar örneklerini analiz eden katılımcılardan oluşuyor.

Damarlarınızda tek bir zararlı madde bırakmıyor! Yaşam süresini uzattığı ispatlandı: Her sabah bir tane…

Çalışmanın araştırmacıları, yaklaşık 19 buçuk yıl sonra katılımcılara tekrar baktıklarında, %55'inin kardiyovasküler hastalıklarla ilgili ciddi ve hatta potansiyel olarak ölümcül sorunlarla uğraştığını buldular.

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