Damarlarınızda tek bir zararlı madde bırakmıyor! Yaşam süresini uzattığı ispatlandı: Her sabah bir tane…

Düzenli beslenmeden bahsedildiğinde; birçok vitamin ve mineral konusunda dengeli alımın kilit nokta olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat bunların arasında öne çıkan potasyum, en önemli faktörlerden biri. Bu nedenle potasyum alımında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta; kalbinizi yenileyebilme gücüne sahip.