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Damarlarınızdaki temizleyici etkisi inanılmaz! Günde bir avuç hiçbir tıkanıklık bırakmıyor

Karayiplere ve Güney Amerika'ya özgü bir besin olan kaju, dünyanın her yerinde en sevilen lezzetlerden biri. Etkisi ise oldukça büyük. Doğru oranlarda tüketildiğinde içeriğindeki sağlıklı besinler ile kalp sağlığını büyük oranda iyileştiriyor, damarlarda ise yenileyici bir etki oluşturuyor. İşte kajunun mucizevi bir kalp dostu olmasının ardındaki o sır...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:53
Damarlarınızdaki temizleyici etkisi inanılmaz! Günde bir avuç hiçbir tıkanıklık bırakmıyor

Daha sağlıklı beslenmek isteyen birçok insan bitki bazlı ürünleri tercih ediyor ve kaju, birçok süt ürününe vegan bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor.

Damarlarınızdaki temizleyici etkisi inanılmaz! Günde bir avuç hiçbir tıkanıklık bırakmıyor

Bu kuruyemişler süt, krem peynir, krema, tereyağı ve hatta kaju yağı ve ahududulu smoothie haline getirilebilir.

Damarlarınızdaki temizleyici etkisi inanılmaz! Günde bir avuç hiçbir tıkanıklık bırakmıyor

Tüm bunlara ek olarak, kaju fıstığı, kalp sağlığını yenileyen kuruyemişler arasında bulunuyor ve kan basıncının düşmesine yol açabileceği çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.

Damarlarınızdaki temizleyici etkisi inanılmaz! Günde bir avuç hiçbir tıkanıklık bırakmıyor

Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor.

Damarlarınızdaki temizleyici etkisi inanılmaz! Günde bir avuç hiçbir tıkanıklık bırakmıyor

Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır" diyor.

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