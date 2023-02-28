Dengesiz kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! İşte diyabet hastalarının kurtuluşu içecek

Karbonhidratlar diğer gıda gruplarından daha hızlı glikoz olarak parçalandığından, karbonhidrat yemeye tepki olarak kan şekeri seviyelerinin yükselmesi yaygındır. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, genellikle kan şekerini stabilize eden hormon olan insülin, ciddi şekilde bozulur. Kan şekeri seviyeleri daha sonra yükselmek için serbest bırakılır ve bu, bir dizi soruna neden olabilir.