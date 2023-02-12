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Deprem sonrası bu alandan uzak durulması gerekiyor!

Psikiyatri Uzmanı Dr. Cemil Çelik, deprem sonrası yapılmaması gerekenleri sıraladı. Özellikle sahil kenarında yaşayanların deprem sonrası denize yaklaşmamaları gerektiğini vurguladı. Deprem sonrası telefon trafiğinin de önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, yakınlarına ulaşmak isteyenlerin ilk etapta mesaj atmasının daha doğru olduğunu belirtti. İşte deprem sonrası uzak durulması gerekenler...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:28
Deprem sonrası bu alandan uzak durulması gerekiyor!

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMAYIN:

Mutlak bir acil durum olmadıkça, bu durumda polis için 155, tıbbi acil durum için 112 ve itfaiye için 110'u arayın.

Deprem sonrası bu alandan uzak durulması gerekiyor!

Depremin olduğu bölgelerde sevdiklerinizi aramamaya çalışın, çünkü telefon hatları sıkışabilir ve mahsur kalanların hayat kurtaran telefon görüşmelerine ulaşması engellenebilir.

Deprem sonrası bu alandan uzak durulması gerekiyor!

İnsanların güvende olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız kısa mesaj göndermek daha akıllıcadır. Ayrıca Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) Güvendeyim gibi insanlara nerede olduğunuzu ve durumunuzu mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Deprem sonrası bu alandan uzak durulması gerekiyor!

ATEŞ YAKMAYIN:

İnsanlar çakmak kullanmanın faydalı olabileceğini düşünebilir, ancak bu yapabileceğiniz en tehlikeli şeylerden biri olabilir.

Deprem sonrası bu alandan uzak durulması gerekiyor!

Depremler gaz hatlarına zarar verebilir ve bu nedenle herhangi bir açık kaynak yangın felaket olabilir. Çoğu zaman, herhangi bir potansiyel gaz patlamasını önlemek için zorunlu elektrik kesintileri uygulanır.

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