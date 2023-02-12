Deprem sonrası bu alandan uzak durulması gerekiyor!
Psikiyatri Uzmanı Dr. Cemil Çelik, deprem sonrası yapılmaması gerekenleri sıraladı. Özellikle sahil kenarında yaşayanların deprem sonrası denize yaklaşmamaları gerektiğini vurguladı. Deprem sonrası telefon trafiğinin de önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, yakınlarına ulaşmak isteyenlerin ilk etapta mesaj atmasının daha doğru olduğunu belirtti. İşte deprem sonrası uzak durulması gerekenler...
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:15
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:28