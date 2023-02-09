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Deprem sonrası enkazda kalmamak için yapılması gerekenler! Sakatlanmaların önüne geçmek için...

Hepimizi derinden üzen ve sarsan iki büyük depremin ardından enkazda kalan birçok kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan kişilerde çeşitli sakatlanmalar ve sağlık sorunları da meydana gelebiliyor. Olanlardan ders çıkarmak ve ilerleyen süreçlerde yaşanabilecek depremlere karşı bilinçli olmak ise zaiyatı azaltmak adına büyük önem taşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu konu hakkında bilgiler verdi. Deprem sonrasında enkazda kalmamak adına yapılması gerekenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:52
Deprem sonrası enkazda kalmamak için yapılması gerekenler! Sakatlanmaların önüne geçmek için...

İçerideyseniz İçeride Kalmalısınız!

Bir deprem sırasında dışarı veya diğer odalara koşmayın. Olduğunuz yerde kalırsanız yaralanma olasılığınız azalır.

Deprem sonrası enkazda kalmamak için yapılması gerekenler! Sakatlanmaların önüne geçmek için...

Yaralanma şansınızı azaltmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

Deprem sonrası enkazda kalmamak için yapılması gerekenler! Sakatlanmaların önüne geçmek için...
  • Mümkünse, sarsıntı şiddetlenmeden birkaç saniye önce camdan, asılı nesnelerden, kitaplıklardan, porselen dolaplardan veya düşebilecek diğer büyük mobilyalardan hızla uzaklaşın. Şömine ve bacalardan tuğlalar, aydınlatma armatürleri, duvar askıları, yüksek raflar ve kapıları açılabilen dolaplar gibi düşen nesnelere dikkat edin.
Deprem sonrası enkazda kalmamak için yapılması gerekenler! Sakatlanmaların önüne geçmek için...
  • Yakında varsa, başınızı ve yüzünüze düşme ihtimali olan molozlardan ve kırık camlardan korumak için bir şey alın.
Deprem sonrası enkazda kalmamak için yapılması gerekenler! Sakatlanmaların önüne geçmek için...
  • Mutfaktaysanız, ilk sallama belirtisinde hemen ocağı kapatın ve örtün.
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