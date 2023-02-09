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Deprem sonrası enkazda kalmamak için yapılması gerekenler! Sakatlanmaların önüne geçmek için...
Deprem sonrası enkazda kalmamak için yapılması gerekenler! Sakatlanmaların önüne geçmek için...
Hepimizi derinden üzen ve sarsan iki büyük depremin ardından enkazda kalan birçok kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan kişilerde çeşitli sakatlanmalar ve sağlık sorunları da meydana gelebiliyor. Olanlardan ders çıkarmak ve ilerleyen süreçlerde yaşanabilecek depremlere karşı bilinçli olmak ise zaiyatı azaltmak adına büyük önem taşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu konu hakkında bilgiler verdi. Deprem sonrasında enkazda kalmamak adına yapılması gerekenleri anlattı.
Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:52