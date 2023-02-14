Roza Galeri Roza Sağlık Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...

Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...

Ülkemizde peş peşe olan iki büyük deprem hepimizi derinden sarstı. Bu süreçte birçok insan yakınlarını kaybetti, büyük yıkımlar yaşadı. Görünenin ardında bir yıkım da psikolojik olarak yaşanıyor. Buna nedenle deprem sonrasında stres ve kaygı bozukluğuna da dikkat edilmesi gerekiyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi, neler yapılması gerektiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:16
Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...

Ülkemizde meydana gelen büyük depremin neden olduğu yıkım ve insani ıstırap hepimizi derinden etkiledi.

Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...

Travmatik bir olaydan sonra duygularımızı nasıl işlediğimiz her birimize özgüdür.

Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...

Bazıları için, devam eden psikolojik rahatsızlıklar, felaketle sonuçlanan bir olaydan çok sonra ortaya çıkmaya başlayabilir ve bununla birlikte büyük ölçekli bir doğal afetin geniş kapsamlı sonuçları olabilir.

Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...

Travma sonrası stres bozukluğu olan kişiler riski en yüksek olan, ailelerini veya arkadaşlarını kaybetmiş, ölüm ve yıkıma ilk elden tanık olmuş kişilerdir.

Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...

Ancak televizyonda gördüğümüz görüntüler, biz doğrudan dahil olmasak bile akut bir stres tepkisini tetikleyebilir. Deprem gibi bir travmaya maruz kalmak, çeşitli psikiyatrik bozukluklar ve diğer tıbbi durumlar geliştirme riskini artırabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA