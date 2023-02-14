Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...
Ülkemizde peş peşe olan iki büyük deprem hepimizi derinden sarstı. Bu süreçte birçok insan yakınlarını kaybetti, büyük yıkımlar yaşadı. Görünenin ardında bir yıkım da psikolojik olarak yaşanıyor. Buna nedenle deprem sonrasında stres ve kaygı bozukluğuna da dikkat edilmesi gerekiyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi, neler yapılması gerektiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:16