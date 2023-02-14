Deprem sonrası kaygı bozukluğuna dikkat! Ruh sağlığınızı korumak için...

Ancak televizyonda gördüğümüz görüntüler, biz doğrudan dahil olmasak bile akut bir stres tepkisini tetikleyebilir. Deprem gibi bir travmaya maruz kalmak, çeşitli psikiyatrik bozukluklar ve diğer tıbbi durumlar geliştirme riskini artırabilir.