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Depremin diğer yüzü: Enkazdan sağ çıkanlarda ölüme neden oluyor: Crush Sendromu nedir?

Anadolu tarihinin gördüğü en büyük depremlerden biri olan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7,7 ve 7,6'lık etkisiyle tüm ülkeyi sarstı. 10 ilin etkilendiği depremde birçok binanın yıkılması ve enkaz altında kalan kişilerin çıkarılması süreci büyük bir çabayla devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra enkazdan çıkarılan kişilerin, sağ bile olsa çıkarıldıktan sonra yaşadıkları sağlık sorunları can kaybını artıran riskler arasında bulunuyor. Can kaybındaki artışa neden olan iki rahatsızlık: Crush sendromu. İşte detaylar…