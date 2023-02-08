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Depremin diğer yüzü: Enkazdan sağ çıkanlarda ölüme neden oluyor: Crush Sendromu nedir?

Anadolu tarihinin gördüğü en büyük depremlerden biri olan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7,7 ve 7,6'lık etkisiyle tüm ülkeyi sarstı. 10 ilin etkilendiği depremde birçok binanın yıkılması ve enkaz altında kalan kişilerin çıkarılması süreci büyük bir çabayla devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra enkazdan çıkarılan kişilerin, sağ bile olsa çıkarıldıktan sonra yaşadıkları sağlık sorunları can kaybını artıran riskler arasında bulunuyor. Can kaybındaki artışa neden olan iki rahatsızlık: Crush sendromu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:35
Depremin diğer yüzü: Enkazdan sağ çıkanlarda ölüme neden oluyor: Crush Sendromu nedir?

Bir süre enkaz altında kalmak, yalnızca darbelerle değil belirli bir süre sıkışmanın sonucunda oluşabilecek rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor.

Depremin diğer yüzü: Enkazdan sağ çıkanlarda ölüme neden oluyor: Crush Sendromu nedir?

Bu sendroma karşı bilinçli olmak ise; karşılaşılması halinde önlem almayı kolaylaştırırken, olası can kayıplarının da önüne geçebilir. İşte bu iki sendromun belirtileri, sebepleri ve çözüm yöntemleri…

Depremin diğer yüzü: Enkazdan sağ çıkanlarda ölüme neden oluyor: Crush Sendromu nedir?

CRUSH SENDROMU NEDİR?

Crush Sendromu, genellikle deprem, patlama veya maden kazaları gibi olayların sonucunda kişilerin bir alanda uzun süre sıkışmış ve hareketsiz kalması sonucunda ortaya çıkıyor.

Depremin diğer yüzü: Enkazdan sağ çıkanlarda ölüme neden oluyor: Crush Sendromu nedir?

Bu sendrom, özellikle kaslarda ağır ezilmeler ve yaralanmalar meydana gelmesiyle kendisini gösteriyor.

Depremin diğer yüzü: Enkazdan sağ çıkanlarda ölüme neden oluyor: Crush Sendromu nedir?

Depremlerde, genellikle enkaz altında kalan kişilerin şiddetli çarpma travmalarının neden olduğu ölümlerin dışında ikinci en sık ölüm nedeni olarak Crush Sendromu olarak biliniyor.

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