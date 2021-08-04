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Dikkat! Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya neden oluyor

Günlük yaşantımızda tükettiğimiz gıdalar sağlığımız açısından büyük önem arz ediyor. Bu besinler cildimizin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Bazı besinler ise içerdiği sağlıksız yağlar, aşırı tuz ve kafein tüketiminden dolayı vücuttaki proteinlere zarar verebilir. Peki hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit edip hızlı bir şekilde yaşlanmamıza neden olan besinler...

Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 09:00
Dikkat! Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya neden oluyor

ŞEKER TÜKETİMİ

Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur.

Dikkat! Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya neden oluyor

Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kollajenine zarar verir ve kırışıklıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur.

Dikkat! Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya neden oluyor

TRANS YAĞLAR CİLDİNİZDEKİ KAN AKIŞINI ZAYIFLATIR

Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini arttırmakla kalmaz aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir.

Dikkat! Bu besinler 10 kat hızlı yaşlanmaya neden oluyor

Bu durum, derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur.

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