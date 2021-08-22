Dikkat! Hepimiz bu hatayı yapıyoruz... Kansere sebep oluyor!

Gün içinde tüketilen gıdalar birçok çok ürün ile temas edebiliyor. Kimyasal tehdit boyutunun her geçen gün daha da artan ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser için risk arz ettiğini belirten Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, kimyasal maddelerin alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşındığını belirtti. Peki kanser için risk oluşturan maddeler nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevabı...
Ambalajlarda kullanılan plastik malzemeleri inceltmek ve, sertleştirmek için kullanılan kimyasalların, günümüzde insan kanında en fazla rastlanan toksik maddeler olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Günümüz koşullarında temel besin maddeleri ucuz olmasından, kolay taşınmasından, kırılma riski olmamasından dolayı plastiklerde muhafaza ediliyor.
Ancak biz, mümkün mertebe, tercihimiz olduğu noktalarda plastiklerle temas etmeyen gıdaları tercih ederek işe başlayabiliriz. Örneğin tenekede ya da plastik şişelerde bulunan yağlar yerine cam şişelerde muhafaza edilmiş yağları, aynı şekilde camda muhafaza edilmiş sütleri ve suları tercih edebiliriz.Çok fazla poşet kullanımı da büyük risk. Marketlerde, pazarlarda gıdayı doğrudan temas edecek biçimde poşete koyduğunuzda yine bir geçiş söz konusu oluyor. Bez torbaları kullanmak daha sağlıklı" dedi.
PLASTİK AMBALAJLARDAN UZAK DURULMALI
Kimyasalların mutfağa ilk taşındığı aşamanın alışveriş safhası olduğunu belirten Yıldırım, marketlerde plastikle temas halindeki gıdalar yerine daha sağlıklı ambalajların kullanıldığı gıdaların tercih edilmesini önerdi.
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, günümüzde gıdayla temas eden kimyasal materyallerin artmasıyla birlikte, mutfaktaki kimyasal tehditlerin biyolojik tehditlerin önüne geçtiğine dikkat çekti.
DETERJAN VE DEZENFEKTAN KULLANIMI ÇILGINLIĞI HASTA EDİYOR
Öte yandan deterjan ve dezenfektan kullanımının da çeşitli riskleri beraberinde getirdiğine değinen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: