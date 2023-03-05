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Dişlerinizi fırçalarken bunu hissediyorsanız dikkat! Karaciğerin çürüdüğünün göstergesi...
Dişlerinizi fırçalarken bunu hissediyorsanız dikkat! Karaciğerin çürüdüğünün göstergesi...
Yağlanmış karaciğer, tedavi edilmemesi halinde, karaciğer yetmezliğine ve ilerleyen aşamalarda ölüme bile neden olabilir. Bu nedenle karaciğer sağlığı büyük bir önem taşırken bu organı nasıl koruyacağınızı bilmek hayat kurtarıcı bir bilgidir.
Giriş Tarihi: 05.03.2023 13:19
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 13:22