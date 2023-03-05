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Dişlerinizi fırçalarken bunu hissediyorsanız dikkat! Karaciğerin çürüdüğünün göstergesi...

Yağlanmış karaciğer, tedavi edilmemesi halinde, karaciğer yetmezliğine ve ilerleyen aşamalarda ölüme bile neden olabilir. Bu nedenle karaciğer sağlığı büyük bir önem taşırken bu organı nasıl koruyacağınızı bilmek hayat kurtarıcı bir bilgidir.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 13:22
Dişlerinizi fırçalarken bunu hissediyorsanız dikkat! Karaciğerin çürüdüğünün göstergesi...

Yiyecekleri enerjiye dönüştürmek ve kandaki toksinleri atmak da dahil olmak üzere 500'den fazla bedensel işlevini karaciğerlerimiz yürütüyor. Bu nedenle, karaciğerle ilgili herhangi bir sorun vücutta komplikasyonlara neden olabilir.

Dişlerinizi fırçalarken bunu hissediyorsanız dikkat! Karaciğerin çürüdüğünün göstergesi...

Bir karaciğer rahatsızlığının olası semptomlarını ne kadar erken fark ederseniz, o kadar çabuk tedavi olabilirsiniz.

Dişlerinizi fırçalarken bunu hissediyorsanız dikkat! Karaciğerin çürüdüğünün göstergesi...

Karaciğer yağlanması, alkolün neden olmadığı bir dizi karaciğer rahatsızlığının adıdır.

Dişlerinizi fırçalarken bunu hissediyorsanız dikkat! Karaciğerin çürüdüğünün göstergesi...

Karaciğerde yağ birikmesinin bir sonucudur ve en erken aşamalarında genellikle bir soruna neden olmaz veya semptomlarla ortaya çıkmaz. Ancak uzun süre devam ederse organda kalıcı hasarlara neden olabilir.

Dişlerinizi fırçalarken bunu hissediyorsanız dikkat! Karaciğerin çürüdüğünün göstergesi...

Siroz, yıllarca süren iltihaplanmadan sonra ortaya çıkan yağlı karaciğer hastalığının en şiddetli aşamasıdır. Karaciğer yaralı, yumrulu ve küçülmüş hale gelir.

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