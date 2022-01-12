Dişlerinizi fırçalarken dikkat! Kanser riskini %52 artırabilirsiniz

Kanseri tetikleyen riskler konusunda tüm dünyada büyük çaplı araştırmalar yapılıyor ve her geçen gün farklı detaylar elde ediliyor. Yapılan araştırmalardan biri ise bu konuda ilginç veriler elde etti. Diş fırçalama alışkanlığı, kanser riskini %52 artırabiliyor.

Vücutta ortaya çıkan kanserli hücrelerin neden bölündüğünü ve çoğaldığını her zaman tespit tespit edilemez. Fakat araştırmalarla birlikte artış gösteren kanıtlar, yaşam tarzının kanser riskini artırdığı net bir şekilde ortaya konuluyor. Sigara içmek, alkol tüketimi ve kötü beslenme bunlar arasında en çok bilinenleri. Diş fırçalama alışkanlığının düzensiz olması ise daha az bilinen bir neden.

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, oldukça endişe verici bulgular elde etti. Diş eti hastalıkları, iki kanser riskini önemli ölçüde artırıyor. Diş etlerinin şişmesi, ağrıması ve enfekte olması gibi durumlar, oldukça sık karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. Bilim insanları, yaklaşık 150.000 kişinin bulunduğu iki büyük çalışma analiz etti.

Diş eti hastalıklarını tetikleyen birçok faktör olsa da fırçalama eksikliği, plak oluşumunu da destekleyerek sebep listesi arasında ilk sırada yerini alıyor. Diş etleri ve dişlerinde biriken bakterilerin yemek borusu ve mide kanseri riskini büyük oranda artırdığı tespit edildi.

28 yıl boyunca yapılan takip sonucunda diş eti hastalığı bulunan kişilerin, diş etleri daha sağlıklı olan kişilere oranla özofagus kanseri geliştirme riskinin %43 ve mide kanseri geliştirme riskinin %52 daha fazla olduğunu tespit edildi.