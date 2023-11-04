Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...

Karaciğer ve bağırsaklar kendini en hızlı yenileyebilen hücrelerden oluşur. Bu iki organın normal çalışma fonksiyonunun devamlılığı için olmazsa olmaz günde en az 7-8 su bardağı su içmektir. Çünkü su hem karaciğerde oluşan toksinlerin uzaklaştırılması için şarttır hem de bağırsakların iç yüzeyinde bulunan enzim aktivitesinin devamlılığı için gereklidir. Bunun dışında bazı sebzeler hem karaciğeri hem bağırsağın detoks yapma yeteneğini hızlandırır. Taze sebzelerde bulunan farklı diyet lifleri bağırsakları temizlerken antioksidan bileşenler karaciğerde faz 1 ve faz 2 enzimlerin mükemmel çalışmasını destekler.

