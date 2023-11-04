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Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...
Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...
Bazı sebzeler hem karaciğerin hem bağırsağın detoks yapma yeteneğini hızlandırır. Taze sebzelerde bulunan farklı diyet lifleri, bağırsakları temizlerken antioksidan bileşenler karaciğerdeki enzimlerin mükemmel çalışmasını destekler.
Giriş Tarihi: 04.11.2023 09:06
Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 09:08