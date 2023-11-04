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Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...

Bazı sebzeler hem karaciğerin hem bağırsağın detoks yapma yeteneğini hızlandırır. Taze sebzelerde bulunan farklı diyet lifleri, bağırsakları temizlerken antioksidan bileşenler karaciğerdeki enzimlerin mükemmel çalışmasını destekler.

Selahattin DÖNMEZ Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 04.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 09:08
Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...

Karaciğer ve bağırsaklar kendini en hızlı yenileyebilen hücrelerden oluşur. Bu iki organın normal çalışma fonksiyonunun devamlılığı için olmazsa olmaz günde en az 7-8 su bardağı su içmektir. Çünkü su hem karaciğerde oluşan toksinlerin uzaklaştırılması için şarttır hem de bağırsakların iç yüzeyinde bulunan enzim aktivitesinin devamlılığı için gereklidir. Bunun dışında bazı sebzeler hem karaciğeri hem bağırsağın detoks yapma yeteneğini hızlandırır. Taze sebzelerde bulunan farklı diyet lifleri bağırsakları temizlerken antioksidan bileşenler karaciğerde faz 1 ve faz 2 enzimlerin mükemmel çalışmasını destekler.

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...

Karaciğerde zararlı bileşiklerin zehirsiz hale getirilip safra ve idrarla atılmak üzere suda çözünen bileşikler oluşturur. Bunu için glutatyon peroksidaz, katalaz, süperoksit dismutaz gibi karaciğerde bulunan enzimler aracılığıyla yapar. Bağırsaklarda ise kısa zincirli yağ asitleri üretilir ve bağırsak içi pH değiştirilerek toksin oluşumu azaltılır ya da diyet lifleri fermentasyonu ile dışkı volümü arttırılarak zararlı bileşiklerin bağırsakta kalış süresi kısaltılır.

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...

NARENCİYE
Turunçgiller dediğimizde mandalina, portakal, kan portakalı, greyfurt, limon, misket limonu ve pomelo gelmelidir. Turunçgiller meyve asitlerinden sitrik asidi bolca içerdiği için diğer meyvelere göre kan şekerini hızlı yükseltmezler. En önemli fonksiyonu yüksek C vitamini sayesinde kemik mineral yoğunluğunun korunmasında gerekli asit baz dengesini sağlamasıdır. Ve böbreklerde oluşabilen sitrat denilen taş yapan maddeyi atarak böbrekte sitrat taşı oluşumunu engellemektedir.

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...

Astımdan koruyan turunçgiller aslında soğuk algınlığını önlemez fakat soğuk algınlığı semptomlarının azalmasını sağlar. Bu nedenle soğuk algınlığı olunca 1 su bardağı karışık narenciye suyu içmek şifadır. Turunçgiller sadece C vitamini değil pektin ve ligninden de zengindir. Bu özelliği nedeniyle karbonhidratların sindirimini yavaşlatır ve bağırsaklarda jele dönüşerek karbonhidratların emilimini azaltır. Kilo almanızı önler. Lignin safra asitlerini bağlar böylece kolesterol yükselmesini önler.

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğeri tertemiz yapıyor, enzimleri harekete geçiriyor...

ENGİNAR
Enginar tam bir doğal şifadır. Taze olarak 3 adedi 40 kalori kadar olan, karbonhidratı oldukça düşük Ege'nin muazzam sebzesi detoks yapan sinarin ve klorojenik asit adlı iki önemli sağlık bileşeni içerir. Bu iki önemli enginara özgü bileşen sayesinde kolesterol düşürücü, karaciğeri yenileyici, dispesi yani hazımsızlığı giderici, kolon kanserini önleyici etkileriyle sağlığımıza sağlık katar.

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