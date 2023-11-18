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Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...
Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...
Soğuk havayla birlikte özellikle çocuklarda ve yaşlılarda solunum yolu enfeksiyonlarına dair birçok vaka görünmeye başlandı. Bu durumda yapacağımız en iyi şey doğru beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmek
Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:35
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 13:42