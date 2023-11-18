Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...

Basit bir tanımla bağışıklık sistemi; doğal ve edinilmiş olarak birçok organın koordinasyonu ile birçok faktörden etkilenerek her çeşit mikroorganizmaya karşı vücudun geliştirdiği tepkidir. Bağışık sistemi organları; kemik iliği, dalak, timus bezi, lenf bezi ve bağırsak ilişkili lenfoid dokudur... Bu organların, T ve B hücreleriyle doğal öldürücü hücreler gibi birçok çeşit bağışıklık hücrelerini üretmek, immünolojik filtrasyon, antijeni tanıma ve diğer mukozal dokulardan farklı immünite hücre sentezini sağlamaktadır. Yaşlanma süreci ömür boyu antijen ve oksidatif strese maruz kalmasından dolayı T hücresi gibi bağışıklığı kuvvetlendiren hücrelerin üretiminde azaltmadan immünolojik bariyer olan cilt ve mukoza zarlarının az etkili olması patojen yani zararlı mikropların istilasını kolaylaştırmaktadır.