Roza Galeri Roza Sağlık Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...

Soğuk havayla birlikte özellikle çocuklarda ve yaşlılarda solunum yolu enfeksiyonlarına dair birçok vaka görünmeye başlandı. Bu durumda yapacağımız en iyi şey doğru beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmek

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 13:42
Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...

Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere neredeyse hemen herkes kış mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle soğuk algınlığı, grip veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına sıkça yakalanmaya başlar. Bunun temel nedeni bağışıklığımızın tam olarak görevini yerine getirememesidir. Bunun da tam sebebi açıkçası bağışıklık destekleyici beslenmeyi iyi uygulamamızdır.

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...

Basit bir tanımla bağışıklık sistemi; doğal ve edinilmiş olarak birçok organın koordinasyonu ile birçok faktörden etkilenerek her çeşit mikroorganizmaya karşı vücudun geliştirdiği tepkidir. Bağışık sistemi organları; kemik iliği, dalak, timus bezi, lenf bezi ve bağırsak ilişkili lenfoid dokudur... Bu organların, T ve B hücreleriyle doğal öldürücü hücreler gibi birçok çeşit bağışıklık hücrelerini üretmek, immünolojik filtrasyon, antijeni tanıma ve diğer mukozal dokulardan farklı immünite hücre sentezini sağlamaktadır. Yaşlanma süreci ömür boyu antijen ve oksidatif strese maruz kalmasından dolayı T hücresi gibi bağışıklığı kuvvetlendiren hücrelerin üretiminde azaltmadan immünolojik bariyer olan cilt ve mukoza zarlarının az etkili olması patojen yani zararlı mikropların istilasını kolaylaştırmaktadır.

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...

Ayrıca yetersiz beslenme bağışıklık sistemini tehlikeye atarak enfeksiyonlara yatkınlığı arttırabilmektedir. Çünkü bağışıklığın temel yapısı olan epitel bariyer, hücresel immünite ve antikor üretiminde besinlerin etkileri bulunmaktadır. Epitel bariyer için A, C, E vitaminleri ve çinko; hücresel immünite için; A, B6, B12, C, D, E, Folik asit vitaminleri demir, çinko, bakır ve selenyum mineralleri, antikor üretimi için ise A, B6, B12, D, E ve folik asit vitaminleri, çinko, bakır ve selenyum mineralleri gerekmektedir.

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...

Bu nedenle yaşamın her aşamasında prebiyotik ve antioksidandan zengin optimal beslenmeyi sağlamak sağlıklı bağışıklık fonksiyonunu teşvik etmektedir. Bağışıklık fonksiyonunu desteklemek için taze sebzeler ve meyveler, sağlıklı hayvansal protein içeren besinler, süt ürünleri, baklagiller ve tam tahıllar içeren dengeli bir beslenme tüm enfeksiyonlardan bizi koruyucu etkiye sahiptir.

Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Öyle şifalı ki bir bardağı bile tüm vücudu zehrinden arındırıyor! Hastalıklara karşı adeta kalkan...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN DOĞAL BESİNLER
Süt, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, zeytinyağı, badem, yeşil yapraklı sebzeler, tam buğday ekmeği, bulgur, tarhana, kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, balık, yeşil mercimek, yeşil biber, domates, limon, mandalina ve maydanoz tüketimi tüm bağışıklık sistemi için ön planda tutabileceğiniz besinler olarak yemenizi tavsiye ederim.

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