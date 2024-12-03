Diyetisyen uyardı: Asla tekrar ısıtmamanız gereken yiyecekler! 10 saat içerisinde öldürüyor…

Besinlerin güvenli tüketimi ve doğru saklama koşulları, sağlığımız için hayati önem taşıyor. Günlük yaşamın telaşı içinde sıkça başvurduğumuz yemek ısıtma alışkanlığı, bazı durumlarda ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Özellikle bazı besinlerin tekrar ısıtılması, sadece lezzet kaybına değil, aynı zamanda toksik maddelerin oluşmasına ve tehlikeli bakterilerin üremesine neden olabilir. Uzman diyetisyen Harini Bala'nın bu konudaki önemli uyarıları, günlük beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.