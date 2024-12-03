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Diyetisyen uyardı: Asla tekrar ısıtmamanız gereken yiyecekler! 10 saat içerisinde öldürüyor…

Besinlerin güvenli tüketimi ve doğru saklama koşulları, sağlığımız için hayati önem taşıyor. Günlük yaşamın telaşı içinde sıkça başvurduğumuz yemek ısıtma alışkanlığı, bazı durumlarda ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Özellikle bazı besinlerin tekrar ısıtılması, sadece lezzet kaybına değil, aynı zamanda toksik maddelerin oluşmasına ve tehlikeli bakterilerin üremesine neden olabilir. Uzman diyetisyen Harini Bala'nın bu konudaki önemli uyarıları, günlük beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 10:46
Diyetisyen uyardı: Asla tekrar ısıtmamanız gereken yiyecekler! 10 saat içerisinde öldürüyor…

Çoğumuz hızlı ve pratik olması adına bir önceki günden kalan yiyecekleri ısıtıp tekrar tüketiyoruz. Ancak diyet uzmanlarına göre bazı yiyecekleri sadece bir kez ısıtmanız ve asla tekrar ısıtmamanız gerekiyor.

Diyetisyen uyardı: Asla tekrar ısıtmamanız gereken yiyecekler! 10 saat içerisinde öldürüyor…

Bunun iki nedeni bulunuyor.

Diyetisyen uyardı: Asla tekrar ısıtmamanız gereken yiyecekler! 10 saat içerisinde öldürüyor…

Öncelikle, tekrar ısıtıldıklarında içeriklerin kimyasal bileşenleri değişebiliyor ve böbrek hasarı gibi sorunlara yol açan toksik maddelerin salınımına neden olabiliyor.

Diyetisyen uyardı: Asla tekrar ısıtmamanız gereken yiyecekler! 10 saat içerisinde öldürüyor…

İkinci olarak, bazı yiyecekleri ısıtmadan önce soğutmak, E. coli ve listeria gibi öldürülmesi zor bakterilerin çoğalmasını teşvik edebilir.

Diyetisyen uyardı: Asla tekrar ısıtmamanız gereken yiyecekler! 10 saat içerisinde öldürüyor…

Diyetisyen Harini Bala, asla tekrar ısıtmamanız gereken üç şaşırtıcı yiyeceği açıkladı.

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