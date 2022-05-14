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Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Beslenme uzmanları, sağlıklı bir yaşam için hareket ve temiz içerikli beslenmenin şart olduğunu vurguluyor. Yalnızca kilo vermek için değil, bedeni sağlıklı tutmak ve toksinlerden uzak bir yaşam için diyetisyenlerin uyarılarına kulak vermek gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre, diyetisyenler bazı besinleri mutfağına dahi sokmuyor. Oldukça sağlıksız olan ve sık tüketildiğinde kronik hastalıkları beraberinde getiren bu besinler, diyetisyenlerin asla önermediği zararlı besinler listesinde yer alıyor. Peki, hangi besinler sağlıksız? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:56