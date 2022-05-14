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Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Beslenme uzmanları, sağlıklı bir yaşam için hareket ve temiz içerikli beslenmenin şart olduğunu vurguluyor. Yalnızca kilo vermek için değil, bedeni sağlıklı tutmak ve toksinlerden uzak bir yaşam için diyetisyenlerin uyarılarına kulak vermek gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre, diyetisyenler bazı besinleri mutfağına dahi sokmuyor. Oldukça sağlıksız olan ve sık tüketildiğinde kronik hastalıkları beraberinde getiren bu besinler, diyetisyenlerin asla önermediği zararlı besinler listesinde yer alıyor. Peki, hangi besinler sağlıksız? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:56
Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Buzdolabınızda ve kilerlerinize bir daha sokmak istemeyeceğiniz yiyeceklerden yalnızca birkaçı bu listede. İşte beslenme uzmanlarının mutfağına sokmadığı 12 yiyecek.

TAHIL BARLARI

Tahıl barları, sağlıklı bir yaşam tarzıyla sıklıkla ilişkilendirilen ürünlerden biri. Kilo vermek isteyenlerin listelerinin ilk sıralarında bulunan bu atıştırmalık, aslında suçlular listesinde bulunuyor.

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Beslenme uzmanları ise tahıl barlarını sağlıklı beslenmenın önünde büyük bir engel olarak görüyor. Birçoğu yüksek miktarda şeker, tuz ve doymuş yağ içerebiliyor.

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Bir tahıl barı yemek bir kap şekerle eşit derecede zarar verebilir.

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN TAM BUĞDAY EKMEĞİ

Tam buğday ekmeği, ince öğütülmüş tahıllardan yapılması sayesinde çekici kahverengi bir renge sahip olur. Lif açısından zengin olması sayesinde bizi daha uzun süre tok tutabilir ve bu nedenle sağlıklı ekmek çeşitlerinden biri olarak kabul edilir.

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Diyetisyenlerin ağzına bile sürmediği 12 besin! Sakın tüketmeyin...

Ancak diyetisyenler, bazı noktalardan alınan tam buğday ekmeklerinin koruyucu madde, ilave tuz ve şeker bakımından zengin olduğunu açıkladı.

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