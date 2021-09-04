Doğal antibiyotik görevi gören süper besin! Bağışıklığı hızla güçlendiriyor...

Tükettiğimiz bazı besinler içerdiği vitaminler sayesinde adeta doğal antibiyotik görevi görüyor. Besinlerin şifalı gücü ile ilgili açıklama yapan uzmanlar, özellikle bağışıklığı güçlendirmek için bazı besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Doğal antibiyotik görevi gören besinleri sıralayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, bağışıklık sisteminin önemine vurgu yaparak. "Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" dedi. İşte doğal antibiyotik görevi gören besinler...

SARIMSAK, SOĞAN Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

KEFİR Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.