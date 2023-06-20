Doğal antibiyotik, günde 3 tane yutun! Kanserden koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor…

Uzun süredir dünyanın birçok ülkesinde kullanılan ancak ülkemizde bilinirliği son yıllarda artan siyah sarımsak, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Çin ve Kore'de ''uzun yaşam kaynağı'' olarak nitelendirilen siyah sarımsağın, insan sağlığı için birçok faydası bulunmaktadır. Peki siz tadı kurutulmuş meyveyi andıran siyah sarımsağı daha önce hiç duymuş muydunuz? Gelin hep birlikte ''Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Siyah sarımsak nasıl yapılır ve tüketilir?'' sorularına yanıt arayalım.