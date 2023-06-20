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Doğal antibiyotik, günde 3 tane yutun! Kanserden koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor…

Uzun süredir dünyanın birçok ülkesinde kullanılan ancak ülkemizde bilinirliği son yıllarda artan siyah sarımsak, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Çin ve Kore'de ''uzun yaşam kaynağı'' olarak nitelendirilen siyah sarımsağın, insan sağlığı için birçok faydası bulunmaktadır. Peki siz tadı kurutulmuş meyveyi andıran siyah sarımsağı daha önce hiç duymuş muydunuz? Gelin hep birlikte ''Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Siyah sarımsak nasıl yapılır ve tüketilir?'' sorularına yanıt arayalım.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 21:14
Doğal antibiyotik, günde 3 tane yutun! Kanserden koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor…

Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsak, çok eski zamanlardan bu yana şifa ve sağlık kaynağı olarak kullanılıyor. Ancak birçok kişi, ağır kokusu nedeniyle sarımsağın faydalarından kendini mahrum bırakıyor. Peki size kokusuz bir sarımsak olduğunu söylesek?

Doğal antibiyotik, günde 3 tane yutun! Kanserden koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor…

Evet yanlış duymadınız! Normal sarımsağın fermente edilmesi sonucu elde edilen siyah sarımsak, normal sarımsak gibi ağır kokmuyor. Fermantasyon sırasında bu sarımsağın besin değeri artarken tadındaki acılık da kayboluyor.

Doğal antibiyotik, günde 3 tane yutun! Kanserden koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor…

Hafif tatlı ve kurutulmuş meyve tadında olan siyah sarımsak; Çin, Kore, Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde oldukça popüler.

Antioksidan bakımından zengin olan siyah sarımsak, enerji, vitamin, protein ve mineral kaynağı olmanın yanında sağlık açısından yararlı 200'den fazla bileşik içeriyor.

Doğal antibiyotik, günde 3 tane yutun! Kanserden koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor…

Kanserden kalp sağlığına, bağışıklığın güçlendirilmesinden cilt sağlığına kadar birçok konuda yararı bulunan siyah sarımsağı, tekrar tekrar pişirmeden salatalarınızda kullanabilmeniz mümkün.

İşte sizler için doğal bir antibiyotik olan siyah sarımsak nedir, neye iyi gelir ve nasıl tüketilir? sorularının yanıtlarını derledik.

Doğal antibiyotik, günde 3 tane yutun! Kanserden koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor…

SİYAH SARIMSAK NASIL YAPILIR?

Beyaz sarımsak, bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kurutulur. Bu fermantasyon işleminin ardından beyaz olan sarımsağın dişleri siyah rengini alır.

Bağışıklık kuvvetlendirici ve güçlü antioksidan özelliğiyle Çin ve Kore'de ''uzun yaşamın sırrı'' olarak bilinen siyah sarımsak, kansere karşı daha etkilidir.

B ve C vitamini açısından zengin bir besin olan siyah sarımsak, kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir.

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