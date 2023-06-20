Doğal antibiyotik, günde 3 tane yutun! Kanserden koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor…

SİYAH SARIMSAK NASIL YAPILIR?

Beyaz sarımsak, bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kurutulur. Bu fermantasyon işleminin ardından beyaz olan sarımsağın dişleri siyah rengini alır.

Bağışıklık kuvvetlendirici ve güçlü antioksidan özelliğiyle Çin ve Kore'de ''uzun yaşamın sırrı'' olarak bilinen siyah sarımsak, kansere karşı daha etkilidir.

B ve C vitamini açısından zengin bir besin olan siyah sarımsak, kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir.