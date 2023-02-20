Doğal bir antioksidan deposu! Her gün 1 kaşığı bağışıklığı zırh gibi yapıyor...
Antioksidan gıdalar vücudu zararlı toksinlerden temizlediği gibi hastalıklara karşı da bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olur. Bu hastalıkların arasında mevsimsel soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların yanı sıra ölümcül sonuçları da olabilecek kanser de bulunmaktadır. Bu bakımdan son zamanların en gözde gıdalarından biri ise arı ekmeği. Yararları saymakla bitmeyen bu mucizevi besin, birçok sağlık sorununa deva oluyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:25
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:31