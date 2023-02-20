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Doğal bir antioksidan deposu! Her gün 1 kaşığı bağışıklığı zırh gibi yapıyor...

Antioksidan gıdalar vücudu zararlı toksinlerden temizlediği gibi hastalıklara karşı da bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olur. Bu hastalıkların arasında mevsimsel soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların yanı sıra ölümcül sonuçları da olabilecek kanser de bulunmaktadır. Bu bakımdan son zamanların en gözde gıdalarından biri ise arı ekmeği. Yararları saymakla bitmeyen bu mucizevi besin, birçok sağlık sorununa deva oluyor.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:31
Doğal bir antioksidan deposu! Her gün 1 kaşığı bağışıklığı zırh gibi yapıyor...

ARI EKMEĞİ NEDİR?

İşçi arılar tarafından toplanan polen, hem arıların kendisi için hem de bizim için besin üretmelerini sağlar.

Doğal bir antioksidan deposu! Her gün 1 kaşığı bağışıklığı zırh gibi yapıyor...

Arılar balın yanı sıra peteklerini yapmak için balmumu da üretirler.

Doğal bir antioksidan deposu! Her gün 1 kaşığı bağışıklığı zırh gibi yapıyor...

Arı ekmeği ise işçi arıların bal ve balmumunu salgıladıkları bazı enzimlerle karıştırarak ürettikleri bir besin türüdür.

Doğal bir antioksidan deposu! Her gün 1 kaşığı bağışıklığı zırh gibi yapıyor...

Aynı zamanda perga olarak da bilinen arı ekmeği, petek gözlerinde depolanır ve zengin bir mineral ve vitamin kaynağıdır.

Doğal bir antioksidan deposu! Her gün 1 kaşığı bağışıklığı zırh gibi yapıyor...

Temel kaynağı polen olan bu besin, özünde balın işçi arılar tarafından fermente edilmesiyle hazırlanmış olur.

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