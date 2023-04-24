Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...

Kanserle Savaşmaya Yardımcı Olabilir

Bu otsu bitki, avokado, lahana ve Brüksel lahanası ile birlikte, kanserojenleri ve serbest radikaller gibi diğer zararlı bileşikleri parçalamaya yardımcı olan detoksifiye edici bir bileşik olan özellikle zengin bir glutatyon kaynağıdır.