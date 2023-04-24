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Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...
Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...
Doğada her besin, kendine özgü bir faydaya sahip olarak aranan şifanın da kaynağı haline gelebiliyor. Bunlardan biri olan kuşkonmaz ise; hemen herkes için faydalı özelliklere sahip. Fakat öncelikle doktorunuza danışarak tüketmeniz büyük önem taşıyor. Diyetisyen Rıdvan Aslan ise bu konu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 24.04.2023 15:03
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 15:07