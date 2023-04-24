Roza Galeri Roza Sağlık Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...

Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...

Doğada her besin, kendine özgü bir faydaya sahip olarak aranan şifanın da kaynağı haline gelebiliyor. Bunlardan biri olan kuşkonmaz ise; hemen herkes için faydalı özelliklere sahip. Fakat öncelikle doktorunuza danışarak tüketmeniz büyük önem taşıyor. Diyetisyen Rıdvan Aslan ise bu konu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 15:07
Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...

Bu sebze iyi bir lif, C vitamini ve folat kaynağı sağlayan besinler yönünden oldukça zengindir. Aynı zamanda kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için gerekli bir besin olan mükemmel bir K vitamini kaynağıdır.

Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...

Kuşkonmaz ayrıca, insülinin glikozu kan dolaşımından hücrelere taşıma yeteneğini artırabilecek bir eser mineral olan krom içerir.

Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...

Ayrıca kuşkonmazın başka faydaları da vardır:

* Tansiyonun Düşmesine Yardımcı Olabilir

Kuşkonmaz, kalbinizi, kemiklerinizi, böbreklerinizi ve sinirlerinizi çalışır ve sağlıklı tutmak için önemli bir besin olan potasyum içerir.

Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...

Bu sebzenin ayrıca kan akışını iyileştirmeye ve dolayısıyla kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek asparaptin adı verilen bir bileşik içerdiğini öğrenince şaşırabilirsiniz.

Doğal ödem söktürücü! Hem şişlikleri bitiriyor hem tansiyonu düzenliyor: Haftada bir kez...

Kanserle Savaşmaya Yardımcı Olabilir

Bu otsu bitki, avokado, lahana ve Brüksel lahanası ile birlikte, kanserojenleri ve serbest radikaller gibi diğer zararlı bileşikleri parçalamaya yardımcı olan detoksifiye edici bir bileşik olan özellikle zengin bir glutatyon kaynağıdır.

SON DAKİKA SON DAKİKA