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Doğanın "en faydalı" 5 besini! Kansere fırsat vermiyor, var olan tümörü küçültüyor!
Doğanın "en faydalı" 5 besini! Kansere fırsat vermiyor, var olan tümörü küçültüyor!
Kanser, tüm dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinin başında geliyor. Fakat erken teşhis edilen kanserlere karşı yaşam şansı yüksekken, aynı zamanda doğru bir yaşam stili de bu riski büyük oranda düşürüyor. Bazı besinler ise kanser oluşma riskine karşı adeta büyük bir savaş veriyor. İşte o besinler...
Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:08
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:10