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Doğanın "en faydalı" 5 besini! Kansere fırsat vermiyor, var olan tümörü küçültüyor!

Kanser, tüm dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinin başında geliyor. Fakat erken teşhis edilen kanserlere karşı yaşam şansı yüksekken, aynı zamanda doğru bir yaşam stili de bu riski büyük oranda düşürüyor. Bazı besinler ise kanser oluşma riskine karşı adeta büyük bir savaş veriyor. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:10
Doğanın en faydalı 5 besini! Kansere fırsat vermiyor, var olan tümörü küçültüyor!

Kanserden kaçınmak için atılan adımlar, kanser gelişme riskini ortadan kaldırmasa da risk düzeyini en düşük noktaya çekebilir.

Doğanın en faydalı 5 besini! Kansere fırsat vermiyor, var olan tümörü küçültüyor!

Doktor William Li, yiyecek seçimlerinin kanseri önleme konusunda, hatta gelişen tümörleri küçültme ve kanseri tedavi konusunda en önemli noktalardan biri olduğunu açıkladı.

Doğanın en faydalı 5 besini! Kansere fırsat vermiyor, var olan tümörü küçültüyor!

Li, yenilebilecek en iyi kanserden koruyucu yiyecekler arasında kuruyemişlerin bulunduğunu açıklıyor. Özellikle ceviz, badem, fındık, antep fıstığı ve kaju en etkilileri arasında yerini alıyor.

Doğanın en faydalı 5 besini! Kansere fırsat vermiyor, var olan tümörü küçültüyor!

Li, kuruyemişlerin kanserle savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşan polifenolleri içerdiğini dile getirdi.

Doğanın en faydalı 5 besini! Kansere fırsat vermiyor, var olan tümörü küçültüyor!

Ayrıca, kansere neden olan tümörlere kan akışını keserek tümörün küçülmesini sağlayabilecek omega-3 yağ asitlerine de sahip olduğunu belirtiyor.

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