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Doğrudan kanserli hücrelere savaş açıyor! Bu suyu kaynatınca şifa saçıyor...

Göz alıcı renkleriyle girdiği her yiyeceği tatlandıran karadut, aslında bundan çok daha fazlasına sahip. Son zamanlarda giderek artan kanser hastalığına karşı deva olarak da kullanılabilecek olan karadut, dut ailesinin de en sulu ve dolgun olanı. Doğrudan da tüketebileceğiniz bu meyveyi, dilerseniz tatlılarınızda dilerseniz de marmelat olarak da tüketebilirsiniz. Ancak en şifali hali olan karadut şurubunun tüm faydaları ise şöyle...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:38
Doğrudan kanserli hücrelere savaş açıyor! Bu suyu kaynatınca şifa saçıyor...

Kanseri önleyen bu mucize meyvenin şurubu da hem faydaları hem de lezzetiyle yeni favoriniz olacak. Yaşlanmayı önleyen, şekeri düzenleyen ve hatta iltihaplanmayı gideren karadut şurubunun tüm faydaları ise şöyle…

Doğrudan kanserli hücrelere savaş açıyor! Bu suyu kaynatınca şifa saçıyor...

KARADUT ŞURUBUNUN YARARLARI

Karadut şurubunu düzenli olarak kullanmak sizi neredeyse tüm hastalıklardan koruyacağı gibi ilaçlara doğal bir alternatif de oluyor. Karadut şurubunun bilinen en etkili yararları ise şöyle;

  • Sabahları bir bardak tüketildiğinde gün boyu enerji veriyor ve yorgunluğu gideriyor.
  • Zengin bir E ve K vitamini deposu olarak kanın kalitesini arttırıyor, kemik gelişimini destekliyor.
  • Kanseri önleyici özelliği bulunuyor.
  • Sabah aç karnına tüketildiğinde bağırsaktaki parazitleri temizliyor.
  • Antioksidan deposu olarak yaşlanmayı geciktirici özelliği bulunuyor.
  • Şurubu hazırlarken ayrılan posa yüze maske olarak uygulandığında botoks etkisi yaratıyor.
  • Mide salgılarını düzenleyip ülser gibi mide hastalıklarına çare oluyor.
  • Yaz aylarında düzenli olarak tüketildiğinde güneşin zararlı etkilerinden koruyor.
Doğrudan kanserli hücrelere savaş açıyor! Bu suyu kaynatınca şifa saçıyor...

KARADUT ŞURUBU YAPIMI

Malzemeler;

  • Karadut
  • Şeker
  • Su
Doğrudan kanserli hücrelere savaş açıyor! Bu suyu kaynatınca şifa saçıyor...

Yapımı;

  • Yaz aylarında rengi karardıktan sonra taze olarak toplanan karadut, derin bir kabın içerisine alınır.
  • Üzerine tamamını kaplayacak kadar toz şeker eklenir ve bir gün boyunca buzdolabında beklemeye bırakılır.
  • Arından dolaptan çıkardığınız karadutlar bir tencereye alınır.
  • Üzerine karadutun iki katı kadar su konur ve orta ateşte pişmeye bırakılır.
Doğrudan kanserli hücrelere savaş açıyor! Bu suyu kaynatınca şifa saçıyor...
  • Kaynadıktan sonra 20 dakika bekleyip ardından ocaktan alınır.
  • Oda sıcaklığında soğuyan karışım temiz bir bez veya tülbent yardımıyla posasından ayrılır.
  • Buzdolabında sağlayacağınız şurup soğuk olarak servis edilir.
  • Uzun süre saklamak isterseniz sıcakken cam kavanozlara koyup ters bir şekilde serin ve kuru bir yerde bekletebilirsiniz.
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