Doğrudan kanserli hücrelere savaş açıyor! Bu suyu kaynatınca şifa saçıyor...
Göz alıcı renkleriyle girdiği her yiyeceği tatlandıran karadut, aslında bundan çok daha fazlasına sahip. Son zamanlarda giderek artan kanser hastalığına karşı deva olarak da kullanılabilecek olan karadut, dut ailesinin de en sulu ve dolgun olanı. Doğrudan da tüketebileceğiniz bu meyveyi, dilerseniz tatlılarınızda dilerseniz de marmelat olarak da tüketebilirsiniz. Ancak en şifali hali olan karadut şurubunun tüm faydaları ise şöyle...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:29
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:38