Doktordan bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hastalık nedir bilmeyeceksiniz: "Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı..."

"Sadece arı sütüne özgü doğal bir yağ asidi olan 10-hidroksi-2-dekenoik asit (10-HDA) ve doğal bir protein olan royalaktin ise antioksidan, antimikrobiyal, antikanser, yara iyileştirme, yaşlanmaya, antimutajenik, antidiyabetik ve anti inflamatuar özellikler göstermektedir" dedi.



