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Doktordan bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hastalık nedir bilmeyeceksiniz: "Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı..."

Doğanın sunduğu şifa kaynakları, her geçen gün yeni bir etkisiyle bilim dünyasında yepyeni araştırmalara konu oluyor. Özellikle çok da farkında olmadığımız, fakat aslında bağışıklık sistemi üzerinde çok etkili bir sonuç sunan bir ürün, doktorlar ve konunun uzmanları tarafından tavsiye ediliyor. Peki yediğinizde bağışıklığı adeta çeliğe dönüştüren bu besin nedir? İşte cevabı...

İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:51
Doktordan bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hastalık nedir bilmeyeceksiniz: Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı...

Salgın hastalıklarına karşı bağışıklığı güçlendirmek için propolis, arı sütü ve ham balın hem yetişkinler de hem de çocuklarda kullanılabileceği tavsiyesinde bulunuldu.

Doktordan bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hastalık nedir bilmeyeceksiniz: Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı...

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin antikanser, antioksidan, bağışıklık düzenleyici, antibakteriyel, antiviral ve anti-inflamatuar etkiler gösterdiğine işaret etti.

Doktordan bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hastalık nedir bilmeyeceksiniz: Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı...

"Arı sütü, içerdiği mineraller, vitaminler, yağ asitleri, proteinler ve serbest amino asitler ile dikkat çeker."

Doktordan bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hastalık nedir bilmeyeceksiniz: Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı...

"Sadece arı sütüne özgü doğal bir yağ asidi olan 10-hidroksi-2-dekenoik asit (10-HDA) ve doğal bir protein olan royalaktin ise antioksidan, antimikrobiyal, antikanser, yara iyileştirme, yaşlanmaya, antimutajenik, antidiyabetik ve anti inflamatuar özellikler göstermektedir" dedi.

Doktordan bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hastalık nedir bilmeyeceksiniz: Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı...

"BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN GEREKLİ"
Samancı; Arı sütü, enfeksiyonlara karşı koruyucu ve tedavi edici etkilerinin yanı sıra besleyici özellikler de taşıdığının altını çizdi.

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