Roza Galeri Roza Sağlık Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…

Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…

Sadece bir yıl yaşama şansı verilen adam, girdiği bir deney sonucunda kanserden kurtularak adeta mucizevi olarak tanımladığı yeni bir yaşama adım attı. Yaşamasına şans tanıyan bu mucizevi adım ise; yeni bir tedavi yöntemiyle ilgili büyük umutlar sunuyor.