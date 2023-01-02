Roza
Galeri
Roza Sağlık
Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…
Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…
Sadece bir yıl yaşama şansı verilen adam, girdiği bir deney sonucunda kanserden kurtularak adeta mucizevi olarak tanımladığı yeni bir yaşama adım attı. Yaşamasına şans tanıyan bu mucizevi adım ise; yeni bir tedavi yöntemiyle ilgili büyük umutlar sunuyor.
Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:20