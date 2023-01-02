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Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…

Sadece bir yıl yaşama şansı verilen adam, girdiği bir deney sonucunda kanserden kurtularak adeta mucizevi olarak tanımladığı yeni bir yaşama adım attı. Yaşamasına şans tanıyan bu mucizevi adım ise; yeni bir tedavi yöntemiyle ilgili büyük umutlar sunuyor.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:20
Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…

Robert Glynn adlı adam, yaşadığı ağrıların ardından büyük bir şokla karşılaşarak kanser olduğunu öğrendi.

Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…

Glynn'e, ilk olarak şiddetli omuz ağrısıyla doktora gittikten sonra 2020'de kendisine bir tür safra kanalı kanseri teşhis konuldu.

Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…

Aslında iki yıldır kendisinin de haberi olmadan kanserle yaşadığı keşfedildi ve kanser ancak safra kesesinde enfeksiyon kaptıktan sonra tesadüfen keşfedildi.

Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…

49. yaş gününden bir gün önce intrahepatik safra yolları kanseri teşhisi olduğunu öğrenen Glynn, üstelik hastalığın ileri evrelerinde olduğunu tespit etti.

Doktorlar “1 yıl ömrün kaldı” demişti! Kanserden tamamen kurtuldu: Bu mucizevi yöntem…

Bu nedenle doktorların, ona sadece bir yıllık ömrünün kaldığı yönündeki yıkıcı haberi vermesiyle hayatı değişti.

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