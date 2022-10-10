Doktorlar "altın çay" diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak

Hepsi 30 ila 60 yaşları arasında olan tip 2 diyabetli altmış dört katılımcı işe alındı. Sekiz hafta boyunca yemeklerden hemen sonra günde üç kez papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu rutini takip etti, ancak bunun yerine su içtiler.