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Doktorlar "altın çay" diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak

Pankreasın salgıladığı insülin hormonu, kan şekerinizin düzenlenmesini böylece sistemlerin düzgün işlemesini sağlıyor. Fakat doğru salgılanmayan bir insülin hormonu, tip 2 diyabet adlı yaygın hastalığın da başat sebebi. Bu nedenle günlük alışkanlıklarınızda ve beslenme sisteminizde yapacağınız bir değişim; diyabet hastalığıyla daha kolay mücadele etmenizi sağlıyor. Bunlardan biri de; doğanın sunduğu bir bitkinin çayı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.10.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 08:35
Doktorlar altın çay diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak

İran'da yapılan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyeleri yemek yedikten sonra yükseliyor, ancak papatya çayı içerek onları kontrol altına alabilirsiniz. Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri (şeker) seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu.

Doktorlar altın çay diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının etkilerinin tip 2 deneklerde glisemik kontrol ve antioksidan düzeylerini nasıl etkileyeceğini araştırmayı amaçladı. Antioksidanlar, hücre hasarına karşı koruyan veya geciktiren kimyasallardır.

Doktorlar altın çay diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak

Hepsi 30 ila 60 yaşları arasında olan tip 2 diyabetli altmış dört katılımcı işe alındı. Sekiz hafta boyunca yemeklerden hemen sonra günde üç kez papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu rutini takip etti, ancak bunun yerine su içtiler.

Doktorlar altın çay diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak

Diabetes.co.uk'nin bildirdiğine göre, papatya çayı grubunun HbA1c ve serum insülin seviyelerini "önemli ölçüde" azalttığı ve ayrıca toplam antioksidan kapasitesini kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artırdığı bildirildi.

Doktorlar altın çay diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak

HbA1c terimi, glike edilmiş hemoglobine karşılık gelir. Vücudunuzdaki oksijeni taşıyan kırmızı kan hücreleri içindeki bir protein olan hemoglobin, kandaki glikoz ile birleşerek "glikoz" hale geldiğinde gelişir.

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