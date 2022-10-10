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Roza Sağlık
Doktorlar "altın çay" diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak
Doktorlar "altın çay" diyor! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor: Her yemekten sonra bir bardak
Pankreasın salgıladığı insülin hormonu, kan şekerinizin düzenlenmesini böylece sistemlerin düzgün işlemesini sağlıyor. Fakat doğru salgılanmayan bir insülin hormonu, tip 2 diyabet adlı yaygın hastalığın da başat sebebi. Bu nedenle günlük alışkanlıklarınızda ve beslenme sisteminizde yapacağınız bir değişim; diyabet hastalığıyla daha kolay mücadele etmenizi sağlıyor. Bunlardan biri de; doğanın sunduğu bir bitkinin çayı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.10.2022 08:32
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 08:35