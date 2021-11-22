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Doktorlar doğal ilaç olarak adlandırıyor! İşte kalp krizi riskini düşüren 5 bitki

Kalp hastalıkları, dünya çapında en büyük ölümcül sebeplerin başında geliyor. DSÖ'nün verilerine göre, yılda yaklaşık 18 milyon kişi kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybediyor. 2030 yılına kadar ise bu rakamın 23 milyona ulaşması bekleniyor. Peki bu durum değiştirilebilir mi? Uzmanlar bunun cevabının doğada olabileceğini düşünüyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 16:48
Doktorlar doğal ilaç olarak adlandırıyor! İşte kalp krizi riskini düşüren 4 bitki

Diyette yapılan bazı değişiklikler, kan basıncınızı ve kolesterolünüzü düşürerek kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Bazı bitkiler ve baharatlar, kalp sağlığınızı güçlendirmeye yardımcı olmak için doğal olarak oluşan vitaminler, antioksidanlar ve anti-inflamatuar maddeler içerir.

Doktorlar doğal ilaç olarak adlandırıyor! İşte kalp krizi riskini düşüren 4 bitki

Penn State Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar, her gün yemeğinize 6,5 gram ot ve baharat eklemenin kan basıncınızı düşürebileceğini ortaya koydu.

Doktorlar doğal ilaç olarak adlandırıyor! İşte kalp krizi riskini düşüren 4 bitki

Çalışmada, katılımcılar beslenme sistemlerinin başka hiçbir yönünü değiştirmediler, ancak dört haftalık bir süre boyunca daha fazla bitki ve baharat eklediler.

Doktorlar doğal ilaç olarak adlandırıyor! İşte kalp krizi riskini düşüren 4 bitki

Çalışmanın sonunda kan basıncı ölçümlerinin düştüğünü buldular, bu da ekstra otlar ve baharatların yüksek tansiyon üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşündürdü.

Doktorlar doğal ilaç olarak adlandırıyor! İşte kalp krizi riskini düşüren 4 bitki

Tansiyonunuzu düşürmek istiyorsanız, daha fazla bitki ve baharat yemek size yardımcı olabilir, ancak bununla birlikte daha fazla meyve ve sebze yemeli ve tuz alımınızı sınırlandırmalısınız.

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