Doktorlar doğal ilaç olarak adlandırıyor! İşte kalp krizi riskini düşüren 5 bitki

Kalp hastalıkları, dünya çapında en büyük ölümcül sebeplerin başında geliyor. DSÖ'nün verilerine göre, yılda yaklaşık 18 milyon kişi kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybediyor. 2030 yılına kadar ise bu rakamın 23 milyona ulaşması bekleniyor. Peki bu durum değiştirilebilir mi? Uzmanlar bunun cevabının doğada olabileceğini düşünüyor.

Diyette yapılan bazı değişiklikler, kan basıncınızı ve kolesterolünüzü düşürerek kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Bazı bitkiler ve baharatlar, kalp sağlığınızı güçlendirmeye yardımcı olmak için doğal olarak oluşan vitaminler, antioksidanlar ve anti-inflamatuar maddeler içerir.

Penn State Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar, her gün yemeğinize 6,5 gram ot ve baharat eklemenin kan basıncınızı düşürebileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, katılımcılar beslenme sistemlerinin başka hiçbir yönünü değiştirmediler, ancak dört haftalık bir süre boyunca daha fazla bitki ve baharat eklediler.

Çalışmanın sonunda kan basıncı ölçümlerinin düştüğünü buldular, bu da ekstra otlar ve baharatların yüksek tansiyon üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşündürdü.