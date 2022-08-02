Doktorlar öneriyor! Bu doğal ilacı haftada 2 kez yerseniz vücudunuz temizleniyor
Ülkemizde oldukça severek tüketilen kokoreçin sağlığa yararları hakkında yıllardır süregelen birçok tartışma mevcut. Ancak yapılan araştırmalar ve onkologların açıklamaları aslında kokoreçin sağlığımız üzerinde oldukça yararlı olduğu üzerine. Gencinden yaşlısına her bireyin tüketmesi önerilen bu sokak lezzeti, ölçülü tüketildiğinde sağlığımız üzerinde birçok fayda gösteriyor. İşte kokoreç yemenin yararları...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:23
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:33