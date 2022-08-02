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Doktorlar öneriyor! Bu doğal ilacı haftada 2 kez yerseniz vücudunuz temizleniyor

Ülkemizde oldukça severek tüketilen kokoreçin sağlığa yararları hakkında yıllardır süregelen birçok tartışma mevcut. Ancak yapılan araştırmalar ve onkologların açıklamaları aslında kokoreçin sağlığımız üzerinde oldukça yararlı olduğu üzerine. Gencinden yaşlısına her bireyin tüketmesi önerilen bu sokak lezzeti, ölçülü tüketildiğinde sağlığımız üzerinde birçok fayda gösteriyor. İşte kokoreç yemenin yararları...

Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:33
Doktorlar öneriyor! Bu doğal ilacı haftada 2 kez yerseniz vücudunuz temizleniyor

Çoğu kişinin sağlıksız olduğuna inandığı kokoreçin aslında birçok faydası olduğu ortaya çıktı. İşte kokoreç hakkında bilmeniz gereken her şey…

Doktorlar öneriyor! Bu doğal ilacı haftada 2 kez yerseniz vücudunuz temizleniyor

KOKOREÇİN BESİN DEĞERLERİ

Kokoreçin besin değerleri ise şöyledir;

%11,42 karbonhidrat, % 11,61 yağ ve %74,08 proteinden oluşmaktadır.

Doktorlar öneriyor! Bu doğal ilacı haftada 2 kez yerseniz vücudunuz temizleniyor

İçerisindeki vitamin ve mineraller ise;

1 porsiyonunda 500 mg kolesterol, 182 mg sodyum ve 367 mg potasyum bulunmaktadır.

Doktorlar öneriyor! Bu doğal ilacı haftada 2 kez yerseniz vücudunuz temizleniyor

KOKOREÇ NE KADAR VE NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar kokoreçin haftada bir ya da iki defa tüketilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Doktorlar öneriyor! Bu doğal ilacı haftada 2 kez yerseniz vücudunuz temizleniyor

Düzenli olarak haftalık tüketildiğinde ise olumlu etkilerini görebileceğinizi söylüyorlar.

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