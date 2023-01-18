Roza Galeri Roza Sağlık Doktorların kanser hakkında bilmenizi istediği 5 şey! İnsanların %70’i aynı hatayı yapıyor: Yemek yerken…

Doktorların kanser hakkında bilmenizi istediği 5 şey! İnsanların %70’i aynı hatayı yapıyor: Yemek yerken…

Kanseri önleme ve tedavilerde birçok gelişme olmasına rağmen, kanser hala tüm dünyadaki en yaygın ölüm sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca hem kadınlar hem de erkekler için başat ölüm riski yüksek kanserlerden biri de kolon kanseri olarak değerlendiriliyor.