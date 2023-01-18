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Doktorların kanser hakkında bilmenizi istediği 5 şey! İnsanların %70’i aynı hatayı yapıyor: Yemek yerken…

Kanseri önleme ve tedavilerde birçok gelişme olmasına rağmen, kanser hala tüm dünyadaki en yaygın ölüm sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca hem kadınlar hem de erkekler için başat ölüm riski yüksek kanserlerden biri de kolon kanseri olarak değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 08:27
Doktorların kanser hakkında bilmenizi istediği 5 şey! İnsanların %70’i aynı hatayı yapıyor: Yemek yerken…

Southwestern Tıp Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre; vakaların oldukça küçük bir yüzdesinin aile öyküsü nedeniyle bu kansere yakalanıyor. Vakaların çok daha büyük bir bölümü, sigara içmek, hareketsiz bir yaşam ve kötü beslenme gibi yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklanıyor. Kolon kanseri teşhislerinin yaklaşık %70'i ise; aynı merkez tarafından "kalıtsal olmayan çevresel faktörler" sebebiyle oluştuğu kabul ediliyor.

Doktorların kanser hakkında bilmenizi istediği 5 şey! İnsanların %70’i aynı hatayı yapıyor: Yemek yerken…

OLASI ETKENLER:

  • İltihaplı bağırsak hastalığı, ülseratif kolit, Crohn hastalığı
  • Yağ oranı yüksek ve/veya lif oranı düşük diyetler
  • Sigara/tütün kullanımı
  • Fiziksel hareketsizlik ve/veya obezite
  • Tip 2 diyabet
Doktorların kanser hakkında bilmenizi istediği 5 şey! İnsanların %70’i aynı hatayı yapıyor: Yemek yerken…

Kolon kanserine yakalandıktan sonra uzun bir süre bunu fark etmemeniz normal kabul ediliyor. Bunun sebebi; belirtilerin genellikle ilerleyen aşamalara kadar ortaya çıkmaması. Ayrıca 50 yaşın altındaki kişilerde kolon kanserinin artmasıyla birlikte, daha ciddi bir soruna dönüşmüş durumda.

Doktorların kanser hakkında bilmenizi istediği 5 şey! İnsanların %70’i aynı hatayı yapıyor: Yemek yerken…

California San Francisco Üniversitesi'nden yapılan bir açıklamaya göre; kolorektal kanserlerin ve ölümlerin yaklaşık %90'ı önlenebilir. Düzenli taramaların yanı sıra; egzersiz yapmak, sağlıklı kilo aralığını korumak bu riski büyük oranda düşürüyor.

Doktorların kanser hakkında bilmenizi istediği 5 şey! İnsanların %70’i aynı hatayı yapıyor: Yemek yerken…

KOLON KANSERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Tıbbi Onkolog Misag Karimi Irvine, çoğu kolorektal kanserin kolon veya rektumun pürüzsüz iç astarında polip adı verilen büyümelerle ortaya çıktığını belirtiyor. Diğer kanser türleriyle karşılaştırıldığında kolon kanseri, ne yediğiniz ve ne kadar egzersiz yaptığınızdan çok daha fazla oranda etkileniyor.

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