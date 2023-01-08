Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...

FAZLA KİLOLAR KALBİ ZORLAYABİLİR

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet, kardiyovasküler hastalık riskinizi artırabilir. Fazla kilolar da kalbi strese sokabilir. Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin, kronik durumları kontrol altında tutun ve sağlıklı bir kiloda kalmak için beslenme ve egzersize önem verin. Fiziksel aktivite sadece kilo alımını önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağımsız olarak kardiyovasküler hastalığa karşı korunmaya da yardımcı olur. Yakın tarihli bir araştırmada, düzenli olarak egzersiz yapan yaşlı erkeklerin daha az aktif yaşıtlarına göre önemli ölçüde daha düşük kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğu bulundu.