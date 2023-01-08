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Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...
Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...
Sağlıklı bir yaşam tarzına sadık kalan kişiler, yaşları veya aile geçmişleri ne olursa olsun, kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 80'e kadar azaltabiliyor. Kalp sağlığınız için somon, sardalya, zeytinyağı tüketin. Ve tüm bunların yanında kalbinizi iyilik ve güzellikle beslemeyi de ihmal etmeyin.
Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:22