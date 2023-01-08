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Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...

Sağlıklı bir yaşam tarzına sadık kalan kişiler, yaşları veya aile geçmişleri ne olursa olsun, kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 80'e kadar azaltabiliyor. Kalp sağlığınız için somon, sardalya, zeytinyağı tüketin. Ve tüm bunların yanında kalbinizi iyilik ve güzellikle beslemeyi de ihmal etmeyin.

HALİT YEREBAKAN
Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:22
Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...

Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Yeni bir yıl yeni umutlarla başladı. Herkesin ilk dileği şüphesiz sağlık. Her geçen yıl biraz daha yaşlanırız. Vücudun geri kalanı gibi kalp de yaşlandıkça değişir. Kapakçıklar ve atardamarlar kalınlaşıp sertleşebilir ve kalp kası hücreleri dejenere olabilir. Bu değişiklikler kalbin daha fazla çalışmasına neden olsa da mutlaka kardiyovasküler (Kalp veya kan damarlarının) hastalık geliştirmeye mahkûm olduğunuz anlamına gelmez.

Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...

Tabii ki kalbinizi koruyacak ve uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlayacak önlemler aldığınız taktirde. Araştırmalara göre; sağlıklı bir yaşam tarzına sadık kalan kişiler, yaşları veya aile geçmişleri ne olursa olsun, kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 80'e kadar azaltabiliyor. Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinmek aslında çok da zor değil. Kötü alışkanlıklardan kurtulun.

Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...

Bu konuyu sürekli tekrarlama gereği duyuyorum çünkü çok önemli. Kalp sağlığı başta olmak üzere genel sağlık için atabileceğiniz en önemli adımlardan biri sigara içmemek ve içiyorsanız bırakmaktır. Nikotin kalp ve atardamar duvarlarına zarar verir ve sigarayı daha sonraki yaşlarda bile bırakmak kardiyovasküler hastalık, kalp krizi ve inme riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Aynı şekilde, alkol kullanımı yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve inme olasılığını artırabilir.

Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...

FAZLA KİLOLAR KALBİ ZORLAYABİLİR
Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet, kardiyovasküler hastalık riskinizi artırabilir. Fazla kilolar da kalbi strese sokabilir. Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin, kronik durumları kontrol altında tutun ve sağlıklı bir kiloda kalmak için beslenme ve egzersize önem verin. Fiziksel aktivite sadece kilo alımını önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağımsız olarak kardiyovasküler hastalığa karşı korunmaya da yardımcı olur. Yakın tarihli bir araştırmada, düzenli olarak egzersiz yapan yaşlı erkeklerin daha az aktif yaşıtlarına göre önemli ölçüde daha düşük kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğu bulundu.

Dr. Halit Yerebakan açıkladı! İçindeki allisin ile kalbinizi zırh gibi koruyan o besin...

STRESİ HAYATINIZDAN MUTLAKA UZAK TUTUN
Kalbinize zarar veren stresi de mümkün olduğunca hayatınızdan uzaklaştırın. Kronikleşen stres zamanla, yüksek tansiyona ve dolayısıyla kardiyovasküler hastalığa yol açabilir. Stres altında olmak sağlıksız beslenme alışkanlıklarına, sigara içmeye, aşırı alkol tüketimine ve kalbe zarar verebilecek diğer alışkanlıklara da katkıda bulunabilir. Kontrol altına alamadığınız bir stresle uğraşıyorsanız kalbiniz için uzman yardımı almaktan çekinmeyin.

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