Roza Galeri Roza Sağlık Dünya üzerindeki en iyi demir kaynağı! Demir depolarını taşıracak, hastalıklara geçit vermeyecek... Yemeyen bin pişman!

Dünya üzerindeki en iyi demir kaynağı! Demir depolarını taşıracak, hastalıklara geçit vermeyecek... Yemeyen bin pişman!

Demir eksikliği, toplumda en çok görülen sağlık sorunlarından biri. İhtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması halinde ortaya çıkan bu eksiklik, önemli görevlerin de eksikliğine neden olabiliyor. Bu nedenle beslenmenizde yapacağını ufak bir değişiklik, önemli bir artış sağlayabilir.