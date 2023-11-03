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Dünya üzerindeki en iyi demir kaynağı! Demir depolarını taşıracak, hastalıklara geçit vermeyecek... Yemeyen bin pişman!

Demir eksikliği, toplumda en çok görülen sağlık sorunlarından biri. İhtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması halinde ortaya çıkan bu eksiklik, önemli görevlerin de eksikliğine neden olabiliyor. Bu nedenle beslenmenizde yapacağını ufak bir değişiklik, önemli bir artış sağlayabilir.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 14:32
Dünya üzerindeki en iyi demir kaynağı! Demir depolarını taşıracak, hastalıklara geçit vermeyecek... Yemeyen bin pişman!

Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobinin demir içermesi, önemli bir belirtidir. Alyuvarlar, oksijeni akciğerden alarak diğer dokulara erişmesini mümkün kılar. Bunun için demir oranlarının sağlıklı seviyelerde olması, büyük önem taşır.

Dünya üzerindeki en iyi demir kaynağı! Demir depolarını taşıracak, hastalıklara geçit vermeyecek... Yemeyen bin pişman!

Demir, kanın oksijen taşıması için gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği, halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı gibi belirtilere neden olabilir. Demir eksikliğini önlemek için, bu besinlerden dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. İşte demir yönünden doğadaki en zengin besin…

Dünya üzerindeki en iyi demir kaynağı! Demir depolarını taşıracak, hastalıklara geçit vermeyecek... Yemeyen bin pişman!

100 GRAMINDA 60 MG DEMİR İÇERİYOR!

Demir yönünden doğadaki en zengin besin, karaciğerdir. 100 gram karaciğer, 60 miligram demir içerir. Bu, günlük demir ihtiyacının yaklaşık 3 katıdır. Karaciğer, hayvansal kaynaklı bir besin olduğu için, demir emilimi açısından da oldukça zengindir.

Dünya üzerindeki en iyi demir kaynağı! Demir depolarını taşıracak, hastalıklara geçit vermeyecek... Yemeyen bin pişman!

Karaciğer, sağlık açısından pek çok faydası olan düşük kalorili bir besindir ve bu durum, "süper besin" kategorisine girmesini sağlayabilir. Protein açısından zengin, kalorisi düşük ve gerekli vitamin ve mineraller yönünden çok zengindir.

Dünya üzerindeki en iyi demir kaynağı! Demir depolarını taşıracak, hastalıklara geçit vermeyecek... Yemeyen bin pişman!

ZENGİN BİR BESLENME PROFİLİNE SAHİP

100 gramlık karaciğeri porsiyonunda demirin yanı sıra;

B12 Vitamini: Günlük ihtiyacın %3.460'ını karşılayabilir. B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin ve DNA'nın oluşumuna yardımcı olur. Aynı zamanda sağlıklı beyin fonksiyonunda da rol oynar.

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