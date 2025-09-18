Dünyaca ünlü bağırsak sağlığı profesöründen bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hem bedeninizi hem beyninizi güçlendiriyor: “Bal ve sarımsağı…”

BALDA FERMENTE SARIMSAK

Spector'a göre bu tarif fermente gıdalara başlamak isteyenler için en kolay adım. Çiğ ve işlem görmemiş bal ile soyulmuş sarımsak kavanoza dolduruluyor. Oda sıcaklığında bekletilen karışım birkaç hafta içinde fermente oluyor.

Elde edilen bal, salata soslarından et marinelerine kadar pek çok yemekte kullanılabilirken, sarımsak tek başına da bağışıklık dostu bir atıştırmalık olarak tüketilebiliyor.