Roza Galeri Roza Sağlık Dünyaca ünlü bağırsak sağlığı profesöründen bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hem bedeninizi hem beyninizi güçlendiriyor: “Bal ve sarımsağı…”

Dünyaca ünlü bağırsak sağlığı profesörü Tim Spector, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı: Fermente gıdalar! Yeni kitabında paylaştığı tariflerle sofranıza ekleyeceğiniz basit malzemeler; bağışıklığınızı güçlendirecek, enfeksiyonlardan koruyacak, yaşlanmayı yavaşlatacak ve hatta ruh halinizi bile iyileştirecek. İşte herkesin evde kolayca yapabileceği o mucize tarifler…

Giriş Tarihi: 18.09.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 08:43
Bağırsak sağlığı uzmanı Profesör Tim Spector, yeni kitabı Ferment ile sofralarımızda fermente gıdaların yerini artırmamız gerektiğini söylüyor. Spector'a göre günlük hayatta her öğüne küçük de olsa bir fermente yiyecek eklemek, bağışıklık sisteminden zihinsel sağlığa kadar pek çok alanda olumlu etki yaratıyor.

Profesör, "Fermente yiyecekler insanlık tarihi boyunca beslenmemizin merkezindeydi. Fakat modern çağda bunları unuttuk, geleneksel yöntemleri terk ettik.

Şimdi yeniden geriye dönüyoruz" diyor. Ona göre sağlığımız için yapabileceğimiz en önemli şey, doğru gıdaları seçmek ve soframızda bu ürünlere daha çok yer açmak.

Spector, fermente gıdaların yalnızca bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda enfeksiyonları önlemeye, yaşlanma hızını yavaşlatmaya ve ruh halini iyileştirmeye de yardımcı olduğunu vurguluyor. Üstelik bu yiyecekler, pahalı takviyelerden çok daha etkili bir doğal destek sunuyor.

Yeni kitabında yer alan tarifler arasında sarımsaklı bal, pratik kimchi ve geleneksel usulde hazırlanmış lahana turşusu yani sauerkraut öne çıkıyor. İşte kitaptan birkaç örnek:

BALDA FERMENTE SARIMSAK
Spector'a göre bu tarif fermente gıdalara başlamak isteyenler için en kolay adım. Çiğ ve işlem görmemiş bal ile soyulmuş sarımsak kavanoza dolduruluyor. Oda sıcaklığında bekletilen karışım birkaç hafta içinde fermente oluyor.

Elde edilen bal, salata soslarından et marinelerine kadar pek çok yemekte kullanılabilirken, sarımsak tek başına da bağışıklık dostu bir atıştırmalık olarak tüketilebiliyor.

KOLAY KİMCHİ
Geleneksel Kore mutfağının vazgeçilmezi kimchi, Spector'un tarifinde daha pratik bir yöntemle hazırlanıyor.

Çin lahanası, turp, sarımsak, taze soğan, acı biber ve balık sosu (veganlar için miso) ile hazırlanan sebzeler, tuz ve baharatlarla harmanlandıktan sonra kavanozda fermente ediliyor. Birkaç gün içinde tüketilebilecek hale gelen kimchi, hem lezzetli hem de probiyotik açısından zengin bir seçenek.

SAUERKRAUT (LAHANA TURŞUSU)
Spector'un tarifinde beyaz veya kırmızı lahana ince ince doğranıp tuzla ovuluyor ve kavanoza bastırılıyor.

İki ila dört hafta boyunca fermente edilen lahana, yüksek asidik yapısıyla bağırsak sağlığını destekleyen güçlü bir gıda haline geliyor. Özellikle ekmek arası sandviçlerden makarnalara kadar pek çok yemeğe eşlik edebiliyor.

Profesör, fermente gıdaların kullanım alanlarının da çok geniş olduğunu belirtiyor. Kimchiyi pilav ve noodle yemeklerine eklemek, sauerkrautu sandviçlerde kullanmak, peynir ve ekmekle servis etmek ya da krem peynirle karıştırıp sürülebilir hale getirmek bunlardan yalnızca birkaçı.

Son yıllarda bağırsak mikrobiyotası üzerine yapılan araştırmalar, fermente gıdaların insan sağlığındaki kritik rolünü ortaya koyuyor.

Tim Spector da bu çalışmaları herkesin hayatına dokunabilecek pratik tariflerle buluşturuyor. Onun mesajı ise oldukça net: Sağlığımız için en güçlü yatırım, soframıza daha fazla fermente yiyecek eklemek.