Dünyaca ünlü bağırsak sağlığı profesöründen bağışıklığı çelik gibi yapan tarif! Hem bedeninizi hem beyninizi güçlendiriyor: “Bal ve sarımsağı…”
Dünyaca ünlü bağırsak sağlığı profesörü Tim Spector, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı: Fermente gıdalar! Yeni kitabında paylaştığı tariflerle sofranıza ekleyeceğiniz basit malzemeler; bağışıklığınızı güçlendirecek, enfeksiyonlardan koruyacak, yaşlanmayı yavaşlatacak ve hatta ruh halinizi bile iyileştirecek. İşte herkesin evde kolayca yapabileceği o mucize tarifler…
Giriş Tarihi: 18.09.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 08:43