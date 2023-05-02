Durmuş bağırsakları harekete geçiriyor! Binlerce yıllık bu tarif sindirim sistemini saat gibi çalıştıracak

ZENCEFİL

Zencefil, binlerce yıldır kullanılan ve sağlığa olan faydalarıyla da bilimsel olarak önemli olarak addedilen besinlerden biri. Bu baharat, bağırsaklardaki tıkanıklığı açarken aynı zamanda mide ekşimesini azaltabilir ve hatta istenmeyen kilolarla mücadeleyi de kolaylaştırabilir.