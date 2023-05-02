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Durmuş bağırsakları harekete geçiriyor! Binlerce yıllık bu tarif sindirim sistemini saat gibi çalıştıracak
Durmuş bağırsakları harekete geçiriyor! Binlerce yıllık bu tarif sindirim sistemini saat gibi çalıştıracak
Toplumun büyük bölümünde görülen sindirim sistemi rahatsızlıkları, birçok noktada dikkat edilmesi gereken önemli kronik rahatsızlıklardan birine dönüşebiliyor. Sağlıksız bir bağırsak, diyabet, yüksek tansiyon ve hatta kaygı bozukluğu dahil olmak üzere birçok soruna da zemin hazırlıyor.
Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:07
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 12:09