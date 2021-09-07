E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper gıdalar...

Kalp, kas ve iskelet yapısının düzgün çalışması için E vitaminine ihtiyaç vardır. Organ ve hücreleri serbest radikallere karşı koruyan E vitamini tokoferoller ve tokotriyenoller maddelerden oluşur. E vitamini ayrıca vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Vücutta E vitamini emilimi azaldıkça eksiklik yaşanır ve ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlar.

Bazı yapılan araştırmalarda E vitamini doğurganlığı artırmak için de vücutta bulunması gereken öneli bir vitamindir. İçerdiği güçlü antioksidan maddeler sayesinde organları yanı sıra cilt içinde önemli bir kaynaktır. Özellikle hücrelerin yenilenmesi için E vitaminine ihtiyaç duyulur. Yapılan araştırmalarda her 4 kişiden birinde bu eksiklik yaşanır. Metabolik sorunlarla belirti gösteren bu eksiklik için detaylı tetkikler gereklidir. Bu eksikliğin etkileyeceği durum sağlık açısından önemli olduğundan takviyeler uzman kontrolünde olmalıdır.