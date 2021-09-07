E vitamini eksikliği belirtilerine dikkat! İşte E vitamini deposu süper gıdalar...

Cildin en önemli vitaminleri arasında yer alan E vitamini, cildi yenileyerek kırışmasına ve kurumasına engel olur. En güçlü antioksidanlardan biri olan E vitamini, aynı zamanda kanser hücrelerinin oluşmasını engelleyerek sağlığımıza katkıda bulunur. Peki E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? E vitamini eksikliğinde vücudumuz nasıl sinyaller veriyor? işte E vitamini hakkında merak ettiğiniz her şey...
Kalp, kas ve iskelet yapısının düzgün çalışması için E vitaminine ihtiyaç vardır. Organ ve hücreleri serbest radikallere karşı koruyan E vitamini tokoferoller ve tokotriyenoller maddelerden oluşur. E vitamini ayrıca vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Vücutta E vitamini emilimi azaldıkça eksiklik yaşanır ve ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlar.
Bazı yapılan araştırmalarda E vitamini doğurganlığı artırmak için de vücutta bulunması gereken öneli bir vitamindir. İçerdiği güçlü antioksidan maddeler sayesinde organları yanı sıra cilt içinde önemli bir kaynaktır. Özellikle hücrelerin yenilenmesi için E vitaminine ihtiyaç duyulur. Yapılan araştırmalarda her 4 kişiden birinde bu eksiklik yaşanır. Metabolik sorunlarla belirti gösteren bu eksiklik için detaylı tetkikler gereklidir. Bu eksikliğin etkileyeceği durum sağlık açısından önemli olduğundan takviyeler uzman kontrolünde olmalıdır.
E VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- Beyin sağlığını koruyarak unutkanlık ya da genel hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller.
- A, K, demir ve selenyum gibi vitaminlerin depolanmasında yardımcı olur.
- Vücuda giren yağları kontrol ederek damar tıkanıklığını önler. Bunun yanı sıra kötü kolesterol oluşumunu ve kap hastalıklarının riskini düşürür.
- Serbest radikalleri azaltarak organların hücrelerini ve bağışıklığı kuvvetlendirerek kansere karşı kalkan oluşturur.
- Kronik hastalıkların semptomlarını azaltır.
E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Hastalıklara çabuk yakalanma ve hastalık sürelerinin uzaması
- Beyinin sinirsel uyarıları almadığından denge problemlerinin yaşanması
- Kulak uğultulması ve çınlaması
- Cilt yüzeyinde ciddi hasarlar ortaya çıkması ve uzun süre iyileşmemesi
- Yorgunluk vücutta halsizlik buna bağlı kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar
- Yeme bozukluğu ve sindirim problemlerine bağlı rahatsızlıkların artması
- Topukların, el içinin, dirsek ve dizlerde çabuk kuruma
- Göz içerisinde azalan vitamin net görme gibi durumların yaşanmasını sağlar.
GÜNLÜK E VİTAMİNİ NE KADAR OLMALIDIR?
-14 yaş ve üzeri 15 milli gram
-Hamile olanların 15 milli gram doğum yapanların ise 19 milli gram
-Yetişkinlerin ise ortama gün içerisinde 15 - 20 miligram arası E vitamini almalıdır.