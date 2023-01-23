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Eksikliği gözleri çürütüyor! Basit bir vitamin deyip geçmeyin: Bakın en çok hangi besinde...

Görme kaybının sebepleri arasında genellikle genetik faktörler veya kazalar düşünülse de, aslında yetersiz beslenmenin neden olduğu sorunlar arasında yerini alıyor. Özellikle önemsenmeyen vitamin alımları, yetersiz olması halinde görüş açınızda sorunlar yaratabilir.