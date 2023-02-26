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Eksikliği halsizliği beraberinde getiriyor! İşte B12 vitamini eksikliğini tek seferde gideren besin...

Vücut tarafından üretilmediği için besinler yoluyla karşılanabilen B12 vitamini, çoğu zaman doğru besinler tüketilmediği için eksik kalıyor ve bazı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. B12 vitamin eksikliğini gidermek için tüketilen besinlerin yanı sıra mutlaka uzmana danışarak takviye kullanılmalıdır. Uzmanlar, B12 vitamin kaynaklarını dolduran besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hangi besinler B12 vitamin seviyesini artırıyor? İşte B12 vitamin eksikliğini gideren besinler...

Giriş Tarihi: 26.02.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 09:49
Eksikliği halsizliği beraberinde getiriyor! İşte B12 vitamini eksikliğini tek seferde gideren besin...

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir.

Eksikliği halsizliği beraberinde getiriyor! İşte B12 vitamini eksikliğini tek seferde gideren besin...

Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Eksikliği halsizliği beraberinde getiriyor! İşte B12 vitamini eksikliğini tek seferde gideren besin...

Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

Eksikliği halsizliği beraberinde getiriyor! İşte B12 vitamini eksikliğini tek seferde gideren besin...

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Bağırsakların çalışması için etkin olan B12 vitamini eksilince bu çalışma ya yavaşlar ya da hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsak besinleri çözümlemekte ya zorlanır ya da hızlı çözer.

Eksikliği halsizliği beraberinde getiriyor! İşte B12 vitamini eksikliğini tek seferde gideren besin...

Kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.

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