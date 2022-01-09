Eksikliği kansere neden oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...

Vücudun enfeksiyonlarla savaşarak ve hücre üretmek için kullanılan mineraller arasında çinko da yer alıyor. Özellikle yaraların iyileşmesi ve hücrelerinizdeki genetik planı taşıyan DNA'yı oluşturmak için de çinko kullanılmaktadır. Peki çinko eksikliği vücutta ne gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. İşte çinko eksikliği belirtileri...

GÜNLÜK ÇİNKO İHTİYACI NE KADAR? Kaslarda, karaciğerde, böbreklerde ve gözlerde ağırlıklı olarak yer alan çinkonun yapılan araştırmalara göre günlük belli miktarlarda alınması gerekiyor. Cinsiyete ve yaşa göre değişkenlik gösterse de bebeklerde günlük olarak çinko ihtiyacı 7 mg, çocuklardaki günlük çinko ihtiyacı 11 mg, yetişkinlerdeki günlük çinko ihtiyacı ise 15 mg'dır.

Vücudumuzdaki birçok enzimin ve hormonun üretiminde rol alan çinkonun hayatımızdaki yeri büyüktür. Bağışıklık sisteminde anahtar rol oynayan çinko, cinsel sağlık açısından da önemlidir.

Yemeklerin pişirilme yönteminden strese kadar pek çok faktörün etkili olduğu çinko azalmasını nasıl anlarız? Çinkonun eksikliğinde hangi hastalıklar görülür? Çinko eksikliğini nasıl gideririz? Çinko hangi besinlerde vardı?

SPOR YAPANLAR DİKKAT! Çinkonun vücut, yağ-kas oranını dengeleyici etkileri olduğu ve protein üretimini sağladığı biliniyor. Spor yapanların özellikle enerji düzeyini yükseltici etkisi sebebiyle çinko alımında dikkatli olmaları gerekmektedir.