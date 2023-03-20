"Elim ayağım hep buz gibi" diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...

Bazı insanlar, herhangi bir belirgin sebep olmaksızın, doğal olarak diğerlerine göre daha fazla üşüme eğilimine sahiptir. "Soğuk intoleransı" adı verilen bu durumla karşı karşıya kalmak, bir kişinin soğuğa duyarlılığı olduğu bir zaman dilimini de beraberinde getirir. Örneğin; kadınlar, daha düşük vücut ağırlığına sahip olması nedeniyle üşümeye daha yatkındırlar. Ayrıca ısı üretmeye yardımcı olmak için daha az kas dokusuna sahip olma eğilimindedir.