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"Elim ayağım hep buz gibi" diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...

Sık üşüyen kişiler, genellikle durumu hava şartlarına bağlasalar da gerçek bundan çok daha fazlası olabilir. Vücut ısısının genel ortalamalara göre daha fazla üşümeye sebep olması, farklı sağlık koşullarının habercisi olabilir. İşte sürekli üşümenin ardındaki o gerçek...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:38
Elim ayağım hep buz gibi diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...

Bazı insanlar, herhangi bir belirgin sebep olmaksızın, doğal olarak diğerlerine göre daha fazla üşüme eğilimine sahiptir. "Soğuk intoleransı" adı verilen bu durumla karşı karşıya kalmak, bir kişinin soğuğa duyarlılığı olduğu bir zaman dilimini de beraberinde getirir. Örneğin; kadınlar, daha düşük vücut ağırlığına sahip olması nedeniyle üşümeye daha yatkındırlar. Ayrıca ısı üretmeye yardımcı olmak için daha az kas dokusuna sahip olma eğilimindedir.

Elim ayağım hep buz gibi diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...

Östrojenin de büyük bir etkisi olduğu için hormonların da rol oynadığı bilinmektedir. Kanın hafifçe daha koyulaşmasına neden olması sebebiyle, böylece el ve ayakları besleyen küçük kılcal damarlara kan akışını azaltır. Peki bu doğal etkenlerin dışında neden sürekli üşüdüğünüzü hissedersiniz?

Elim ayağım hep buz gibi diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...

DİYABET

Şeker hastalığı; anemi, böbrek ve dolaşım sorunlarına neden olabilir ve bu da insanların üşümesine neden olabilir.Bu duruma sahip olmak aynı zamanda yüksek kan şekeri seviyelerinin küçük kan damarlarının kaplamasına zarar vererek kişinin dolaşımını engellemesine neden olur.

Diyabetik soğuk algınlığının bir başka nedeni de periferik arter hastalığıdır (PAD). PAD, yağ birikintilerinin kan damarlarını daraltmasına neden olarak özellikle bacaklarda ve ayaklarda hissedilen soğukluk hissine neden olur.

Elim ayağım hep buz gibi diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

Cleveland Clinic, "Anemi, vücudunuzun organlarına oksijen taşımak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığında ortaya çıkar" diyor. "Sonuç olarak, soğuk algınlığı ve yorgunluk veya halsizlik belirtileri hissetmek yaygındır." Demir eksikliği anemisinin soğuk el ve ayaklara neden olduğu bilinmektedir.

Elim ayağım hep buz gibi diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Yeterli B12 olmadan, oksijeni vücudunuzda dolaştıracak kadar sağlıklı kırmızı kan hücreniz olmayabilir. Bu durum, özellikle el ve ayaklarda titreme ve üşümeye neden olabilir.

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