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"Elim ayağım hep buz gibi" diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...
"Elim ayağım hep buz gibi" diyenlerdenseniz dikkat! Ardındaki gerçek bu hastalık olabilir...
Sık üşüyen kişiler, genellikle durumu hava şartlarına bağlasalar da gerçek bundan çok daha fazlası olabilir. Vücut ısısının genel ortalamalara göre daha fazla üşümeye sebep olması, farklı sağlık koşullarının habercisi olabilir. İşte sürekli üşümenin ardındaki o gerçek...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:38