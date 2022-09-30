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“Elim, ayağım ısınmıyor” diyenlerden misiniz? Sürekli üşümenin arkasındaki o “tehlikeli” hastalık
“Elim, ayağım ısınmıyor” diyenlerden misiniz? Sürekli üşümenin arkasındaki o “tehlikeli” hastalık
Sürekli üşüyenlerden misiniz? Sebebi, sadece hava şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmayabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, bazı sağlık koşullarının üşüme oranını etkilediği ile yakından ilişkili olup olmadığını anlamaktır. İşte sürekli üşümenize neden olan sağlık sorunları…
Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 09:22