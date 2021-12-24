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En genç kalbin sırrı! İşte ömrünüzü uzatan o diyet

Bir diyetin, kan basıncı ve kolesterol seviyeleri dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden birçok hastalığı önlediği ve ömrü "kaliteli" şekilde uzattığı ortaya çıktı. Yeni bir çalışma, kalp hastalığı ve obezite ile ilişkili metabolik belirteçlerin çoğunu iyileştirebilecek bir grup diyet değişikliği buldu.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:59
En genç kalbin sırrı! İşte ömrünüzü uzatan o diyet

Araştırmacılar, 12 haftalık bir süre boyunca vegan düşük yağlı diyetin sağlığa faydalarını incelediler. Diyeti yakından takip eden kişiler yaşam kalitesi, kan basıncı ve açlık glikoz seviyelerinde iyileşmeler gördüler.

En genç kalbin sırrı! İşte ömrünüzü uzatan o diyet

Katılımcılar, birçok insanın kötüleşen ruh sağlığı ve artan metabolik hastalık oranlarının ortaya çıktığı pandemide sağlık çalışanı olmalarına rağmen bu gelişmeleri gördüler.

En genç kalbin sırrı! İşte ömrünüzü uzatan o diyet

Çalışma American Journal of Lifestyle Medicine'de yayınlandı. Araştırmacıların orijinal planı, ya vegan az yağlı diyeti yiyen ya da hiçbir değişiklik yapmayan eşit büyüklükte kontrol ve deney gruplarını içeriyordu.

En genç kalbin sırrı! İşte ömrünüzü uzatan o diyet

Çalışma, ilk dönemlerde COVID-19 kesintileri ile kesintiye uğradı, bu nedenle tüm katılımcılar vegan diyetine alındı ve herhangi bir diyet öncesi alınan ölçümlerle karşılaştırıldı. 12 katılımcıdan sadece dokuzu çalışmanın tamamını tamamladı.

En genç kalbin sırrı! İşte ömrünüzü uzatan o diyet

Çalışmaya katılan kişiler, ölçümler ilk başladığında aşırı kiloluydu ve Beden Kitle İndeksi ölçümleri 25'in üzerindeydi. Çalışmanın süresi boyunca, vücut ağırlığında 5,7 kg'lık bir azalma ölçtüler.

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