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En genç kalbin sırrı! İşte ömrünüzü uzatan o diyet

Bir diyetin, kan basıncı ve kolesterol seviyeleri dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden birçok hastalığı önlediği ve ömrü "kaliteli" şekilde uzattığı ortaya çıktı. Yeni bir çalışma, kalp hastalığı ve obezite ile ilişkili metabolik belirteçlerin çoğunu iyileştirebilecek bir grup diyet değişikliği buldu.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:59 PAYLAŞ