En sağlıklı besinler listesinde ilk sırada! Hem diyabeti önlüyor hem kalbinizi koruyor

Kinoa, dünyanın en popüler sağlık gıdalarından biri. Kinoanın glutensiz olması, üstelik yüksek protein içermesi ve dokuz temel amino asidin tümünü yeterli miktarda içermesi ile bitkisel besinler arasında bir süper gıda ünvanını almasını sağlıyor.

Lif, magnezyum, B vitaminleri, demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, E vitamini ve çeşitli faydalı antioksidanlar bakımından da yüksektir. İşte kinoanın 11 sağlık faydası.

Çok Besleyici Kinoa, yenilebilir tohumları için yetiştirilen bir tahıl ürünüdür. Teknik olarak bir tahıl tanesi değil, sözde tahıldır. Yani temelde bir taneye benzer şekilde hazırlanıp yenen bir tohumdur.

Quinoa, İnka İmparatorluğu için önemli bir üründü. Ona "bütün tahılların anası" adını verdiler ve kutsal olduğuna inandılar. Güney Amerika'da binlerce yıldır yenen bu bitki, ancak son zamanlarda bir trend gıda haline geldi, hatta süper gıda statüsüne ulaştı.

Bu günlerde kinoa ve kinoa ürünlerini tüm dünyada, özellikle sağlıklı gıda mağazalarında ve doğal gıdalara ağırlık veren restoranlarda bulabilirsiniz. Üç ana tip vardır: beyaz, kırmızı ve siyah.