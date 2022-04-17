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En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

Kanser, tüm dünyanın en büyük ölüm sebeplerinden biri. Bu süreçte yaşananlar ise her geçen gün artış gösteriyor. Yaşam stilindeki değişiklikler, sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam, kanseri önleyici en önemli sebepler arasında bulunurken aynı zamanda doğru beslenme kurallarında sağlıklı sanılan besinleri de gözden geçirmek gerekiyor. İşte uzun süre boyunca sağlıklı sanılan besinle ilgili bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 17.04.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 08:38
En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

Kanıtlar, ne yediğimizin kanser riskini ve hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde değiştirebileceğini gösterdiğinden, dikkatli gıda alımı hem sağlıklı bireyler hem de kanser hastaları için çok önemli. Bazı geçmiş çalışmalarda, dünya çapında yaygın olarak tüketilen bir gıdanın prostat kanseri riskini iki katına çıkardığı bulunmuştur.

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

Bir besin kaynağı olarak somon, mükemmel bir omega-3 yağ asidi olduğu için sağlık için oldukça faydalı kabul edilir. Bu, hem vahşi hem de çiftlikte yetiştirilen somon balığı için geçerlidir.

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

Fakat somon üretiminde iki farklı yol bulunuyor. Biri açık suda yakalanırken, diğeri kapalı alanlarda yetiştirilir ve bu da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

Harvard Health'in yayınına göre, 2004 yılında yayınlanan büyük bir çalışma, çiftlikte yetiştirilen somon balığındaki PCB'lerin yabani somondaki konsantrasyonlardan yaklaşık sekiz kat daha yüksek olduğunu buldu. Poliklorlu bifenil (PCB), insan yapımı klorlu endüstriyel kimyasallardır.

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

PCB'ler on yıllardır ticari kullanım için yasaklanmıştır, ancak çevrede hala izler bulunabilir ve bugün maruziyet esas olarak beslenme yoluyla gerçekleşir. Çevre Savunma Fonu, kimyasalların daha önce tehlikeli atık alanlarından çevreye salındığını açıklıyor.

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