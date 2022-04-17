En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı

Kanıtlar, ne yediğimizin kanser riskini ve hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde değiştirebileceğini gösterdiğinden, dikkatli gıda alımı hem sağlıklı bireyler hem de kanser hastaları için çok önemli. Bazı geçmiş çalışmalarda, dünya çapında yaygın olarak tüketilen bir gıdanın prostat kanseri riskini iki katına çıkardığı bulunmuştur.