En sağlıklı besin sanıyorduk! Kanserin sebebi olduğu ortaya çıktı
Kanser, tüm dünyanın en büyük ölüm sebeplerinden biri. Bu süreçte yaşananlar ise her geçen gün artış gösteriyor. Yaşam stilindeki değişiklikler, sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam, kanseri önleyici en önemli sebepler arasında bulunurken aynı zamanda doğru beslenme kurallarında sağlıklı sanılan besinleri de gözden geçirmek gerekiyor. İşte uzun süre boyunca sağlıklı sanılan besinle ilgili bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 17.04.2022 08:35
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 08:38