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En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

Kanser, tüm dünyada ölüm sebeplerinin başında geliyor. Bu hastalığı önlemek için ise her geçen gün farklı sonuçlar elde ediliyor. Özellikle beslenme sistemi ile yakından ilişkili olan kanser, sağlıksız bir beslenme rutininden büyük oranda etkilenerek tetiklenebiliyor. Fakat sağlıklı sandığımız birçok besin de bu konuda beklenmeyen etkiler ortaya çıkabiliyor. İşte kanserin tetikleyicisi o sağlıklı besin...

Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:19
En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

Kanıtlar, ne yediğimizin kanser riskini ve hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde değiştirebileceğini gösterdiğinden, dikkatli gıda alımı hem sağlıklı bireyler hem de kanser hastaları için çok önemli. Bazı geçmiş çalışmalarda, dünya çapında yaygın olarak tüketilen bir gıdanın prostat kanseri riskini iki katına çıkardığı bulunmuştur.

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

Bir besin kaynağı olarak somon, mükemmel bir omega-3 yağ asidi olduğu için sağlık için oldukça faydalı kabul edilir. Bu, hem vahşi hem de çiftlikte yetiştirilen somon balığı için geçerlidir.

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

Fakat somon üretiminde iki farklı yol bulunuyor. Biri açık suda yakalanırken, diğeri kapalı alanlarda yetiştirilir ve bu da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

Harvard Health'in yayınına göre, 2004 yılında yayınlanan büyük bir çalışma, çiftlikte yetiştirilen somon balığındaki PCB'lerin yabani somondaki konsantrasyonlardan yaklaşık sekiz kat daha yüksek olduğunu buldu. Poliklorlu bifenil (PCB), insan yapımı klorlu endüstriyel kimyasallardır.

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı

PCB'ler on yıllardır ticari kullanım için yasaklanmıştır, ancak çevrede hala izler bulunabilir ve bugün maruziyet esas olarak diyet yoluyla gerçekleşir. Çevre Savunma Fonu, kimyasalların daha önce tehlikeli atık alanlarından çevreye salındığını açıklıyor.

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