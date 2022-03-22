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En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı
En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz! Kanserin tetikleyicisi olduğu ortaya çıktı
Kanser, tüm dünyada ölüm sebeplerinin başında geliyor. Bu hastalığı önlemek için ise her geçen gün farklı sonuçlar elde ediliyor. Özellikle beslenme sistemi ile yakından ilişkili olan kanser, sağlıksız bir beslenme rutininden büyük oranda etkilenerek tetiklenebiliyor. Fakat sağlıklı sandığımız birçok besin de bu konuda beklenmeyen etkiler ortaya çıkabiliyor. İşte kanserin tetikleyicisi o sağlıklı besin...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:17
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:19