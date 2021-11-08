En sağlıklı et türü sanıyoruz! Yavaş yavaş zehirliyor

Tavuk, yüksek kaliteli proteinin en çok yönlü formlarından biridir, bu yüzden pek çok tarifte yaygın olarak bulunur. Fırında pişirilmekten ızgaraya ve salataya veya sandviçe konulmaya kadar, tavuk yemek sağlıklı (ve çok yönlü) bir protein seçimi olabilir. Ancak aynı zamanda kızartılabilir veya peynirle kaplanabilir. Bu da çok sağlıklı bir tercih olmaktan çıkıyor.

En sağlıklı seçimleri yapmak için hazırlık çok önemli olsa da, tavuğunuz daha mutfağınıza veya tabağınıza girmeden büyük sağlık tehditleri içeriyor olabiliyor.

Son çalışmalara göre, bu popüler eti yemenin farkında olmadığınız bazı gizli yan etkileri var. Tavuk yemenin etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve daha sağlıklı ipuçları için okumaya devam edin.

Kolesterol seviyenizi artırabilir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan küçük bir araştırma, beyaz etin LDL "kötü" kolesterol düzeylerini kırmızı etin yaptığı gibi artırdığını buldu. Bunun da kalp hastalığı riskiniz üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir.

Harvard Health'e göre, yine de, bu çalışmanın bir takım sınırlamaları vardı: "Çalışmanın boyutu, 113 katılımcı, küçüktü; süresi kısaydı (sadece 16 hafta); ve nispeten yüksek bir katılımcı bırakma oranı vardı. "